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معلومات جديدة تُكشَف عن المعلّمة التي فارقت الحياة داخل المدرسة!

31
MAY
2018
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في محافظة الشمال حيث يبلغ عدد المرشّحين 13 ألف، موزّعين على 62 مركزاً، مِن بينها مدرسة إبن خلدون الرسمية للبنات التي شهدت حادثةً مؤثّرة، إذ لفَظت المربّية هند أنفاسَها الأخيرة بعدما سقطت من الطابق الثالث إثرَ وصولِها إلى المدرسة بدقائق للمشاركة في عملية مراقبة، قرابة السابعة والربع، وقبل دخول المرشّحين إلى المركز.


رئيسة المنطقة التربوية نهلا حاماتي، أكّدت لـ"الجمهورية": "أنّ المركز آمنٌ لوجستياً 100% على المرشّحين والأساتذة، ولا يُمكن لأحد الوقوع إلّا إذا هو أراد"، وتابعَت موضحةً: "رحلَت المرحومة قبل أن تكون قد وقّعَت اسمَها بأنّها حضَرت كبقيةِ المراقبين، وصَلت وأخَذت السلالم متوجّهةً إلى الطابق الثالث، عِلماً أنّه لم يُستعَن بالغرف الموجودة فيه، بل هو فارغ".


أمّا عن كيفية عِلمهم بوقوع الحادثة، فقالت: "أحدهم رآها واقعةً على جهة جانبية من المركز فأبلغَ القوى الأمنية وطلبنا سيارةَ الإسعاف وأخَذت التحقيقات طريقها إلى حين وصَل المدير العام الأستاذ فادي يرق". واكتفَت بالقول: "أرفض استباقَ التحقيقات ولكنّ المسألة شخصية ولا علاقة للامتحانات بها".

الجمهورية
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