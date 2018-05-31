ضربة كبيرة للتكساس بوكر في لبنان!

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خاص رادار سكوب :

إنها اللعبة الاخطر التي تدفع إلى "خربان البيوت"، حالات عدة تم توثيقها على مدار سنوات لأشخاص أدمنوا تلك اللعبة حتى دفعتهم الخسارة الى بيع ممتلكاتهم، ونسائهم واطفالهم ومنهم من اقدموا على الإنتحار.

اليوم، باتت مافيا القمار تحت المجهر مهما حاولت التلطي أو التخفي في اماكن يظن اصحابها انها عصية على رجال الدولة.

ضربة جديدة، تُسجل بعد 48 ساعة على العملية المتزامنة في بيروت والشمال والتي أفضت الى توقيف أشخاص بالجرم المشهود. فبعد عملية رصد ومراقبة، وبناء لمعلومات توفرت للأجهزة الامنية، داهم مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي ليل الثلاثاء، وكرا في محلة حوارة قضاء زغرتا حيث تم توقيف قرابة السبعة اشخاص يمارسون لعبة التكساس بوكر ، وختم المحل بالشمع الاحمر بناء لاشارة القضاء المختص بحسب معلومات لموقع "رادار سكوب".