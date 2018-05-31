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عناوين الصحف ليوم الخميس 31 أيار 2018

31
MAY
2018
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الأخبار
الجنوب وجهة دمشق: المعركة جاهزة... والمفاوضات
«أوجيرو» تغرق بالفساد
فضيحة التجنيس: مرسوم قابل للإبطال
معايير عون للتأليف: تكليف غير مفتوح
سامي يستدير صوب الحريري... «بلا تكويعة»

الجمهورية
"المعادلة الثلاثية" تُستحضَر مُجدَّداً
"أسئلة أميركية" لرئيس الجمهورية...
سببان سيؤدّيان الى تراجع "التغذية الكهربائية" في لبنان!

البناء
موسكو تسقط مشروع إدانة أميركية لصواريخ غزة... ولافروف إلى كوريا استباقاً للقاء ترامب
الحريري يكلّف غطاس خوري مكان نادر الحريري... والبداية في الاستشارات الحكومية
اعتماد الحكومة الحالية كأساس للحكومة الجديدة يُسقط نتائج الانتخابات ويغتال النسبية

اللواء
التأليف في «إجازة».. والإشتباك يحتدم حول حصة الرئيس
الفساد في طبعته الجديدة
موقف مُشرِّف لدولة الكويت..!
نديم الجميل يكشف بالاسماء عن مرسوم لتوطين عدد من السوريين والفلسطينيين

الديار
لماذا طلب باسيل المالية والداخلية وبالتحديد المالية لتعطيل الثنائي الشيعي
فرنسا تدخلت لتذليل العقد والراعي «للتواصل مع الحكومة السورية بشأن النازحين»

المستقبل
العقوبات تشتد على إيران..والحوثي يختنق

L'Orient-Le Jour
Quote-part présidentielle dans le prochain gouvernement : Berry enfonce le clou

The Daily Star
Israel-Gaza border quiet after Hamas cease-fire

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