living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 31 أيار 2018

31
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء
خفايا
لفت الأنظار والمسامع في أحد أروقة المجلس النيابي خلال الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع الكتل النيابية في ساحة النجمة أمس، مشهد لنائب جديد يتأبّط ذراع أحد الزملاء الصحافيين ويتلو عليه بصوت عال نسبياً ما سيقوله أمام الإعلام والكاميرات بعد خروجه من الاجتماع مع الرئيس المكلّف...!


كواليس
قالت مصادر في محور المقاومة إنّ النتائج التي بات يخرج بالإعلان عن إنجازها رئيس حكومة الاحتلال بعد كلّ جولة مواجهة مع قوى محور المقاومة باتت تشبه ما كان يصدر عن بعض الجيوش العربية عن تدمير قوى جيش الاحتلال قبل نصف قرن، بحيث أنّ جمع البيانات وما تتضمّنه من إنجاز يوصل لقناعة أن كلّ شيء قد انتهى. فبعد ليلة الصواريخ في الجولان قال نتنياهو وليبرمان إنّ القواعد الإيرانية في سورية قد تم تدميرها. وبعد جولة المواجهة في غزة أمس، قال نتنياهو إن تدمير بنى المقاومة قد تحقق، علماً أنّ «إسرائيل» هي من طلب وقف النار في المرتين…

 

اللواء
غمز
تتراجع همّة أكثر من لائحة للمراجعة في نتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري.
همس
يتمسّك قطب نيابي بالتنظير لفكرة المعارضة النيابية، لفتح الباب أمام الهيمنة على قرار مجلس الوزراء!
لغز
توقع مصدر مطلع على فضائح مالية لشركات قيد الملاحقة، أن تتسع لتشمل جهات غير معنية بالفضائح في الأصل.

المستقبل
يقال إنّ فكرة متداولة في دوائر سياسية ترمي إلى إلغاء وزارة الإعلام في الحكومة العتيدة وذلك من ضمن سلسلة إصلاحات مقترحة للمرحلة المقبلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout