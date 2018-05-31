أسرار الصحف ليوم الخميس 31 أيار 2018

A + A -

البناء

خفايا

لفت الأنظار والمسامع في أحد أروقة المجلس النيابي خلال الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع الكتل النيابية في ساحة النجمة أمس، مشهد لنائب جديد يتأبّط ذراع أحد الزملاء الصحافيين ويتلو عليه بصوت عال نسبياً ما سيقوله أمام الإعلام والكاميرات بعد خروجه من الاجتماع مع الرئيس المكلّف...!



كواليس

قالت مصادر في محور المقاومة إنّ النتائج التي بات يخرج بالإعلان عن إنجازها رئيس حكومة الاحتلال بعد كلّ جولة مواجهة مع قوى محور المقاومة باتت تشبه ما كان يصدر عن بعض الجيوش العربية عن تدمير قوى جيش الاحتلال قبل نصف قرن، بحيث أنّ جمع البيانات وما تتضمّنه من إنجاز يوصل لقناعة أن كلّ شيء قد انتهى. فبعد ليلة الصواريخ في الجولان قال نتنياهو وليبرمان إنّ القواعد الإيرانية في سورية قد تم تدميرها. وبعد جولة المواجهة في غزة أمس، قال نتنياهو إن تدمير بنى المقاومة قد تحقق، علماً أنّ «إسرائيل» هي من طلب وقف النار في المرتين…

اللواء

غمز

تتراجع همّة أكثر من لائحة للمراجعة في نتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري.

همس

يتمسّك قطب نيابي بالتنظير لفكرة المعارضة النيابية، لفتح الباب أمام الهيمنة على قرار مجلس الوزراء!

لغز

توقع مصدر مطلع على فضائح مالية لشركات قيد الملاحقة، أن تتسع لتشمل جهات غير معنية بالفضائح في الأصل.

المستقبل

يقال إنّ فكرة متداولة في دوائر سياسية ترمي إلى إلغاء وزارة الإعلام في الحكومة العتيدة وذلك من ضمن سلسلة إصلاحات مقترحة للمرحلة المقبلة.