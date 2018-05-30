بالفيديو - كيف تبرر القوات رفضها لحصة رئيس الجمهورية؟

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فجأة باتت "حصة رئيس الجمهورية" بالحكومة الموعودة الشغل الشاغل للجميع....هذه الحصة لا بل الحق المكرس عرفا والمعتمد منذ ما قبل اتفاق الطائف، مسموح لكل الرؤساء باستثناء واحد منهم : ميشال عون وبحكومة واحدة هي حكومة العهد الاولى. (شاهد الفيديو المرفق)

وانطلاقا من "نظرية القوات بانها حصة الرئيس، سألنا : كيف ستترجمون ذلك؟هل تسيرون بالقرارات التي يريد الرئيس دعما لها؟ فتى الجواب : على ال

ولكن ماذا عن تمايز النائب سيزار المعلوف المنضوي تحت لواء تكتل الجمهورية القوية والذي غرد مرة جديدة خارج سرب القوات ليعلن ان رئيس الجمهورية يجب ان يحظى بحصته الوزارية الخاصة:

الحديث مع النائب القواتي لا يمكن ان يمر من دون السؤال عما اذا كانت القوات ستكون بالمعارضة ان لم تعط الحصة التي تطالب بها وعما اذا كانت تعول على زيارة الرئيس الحريري للسعودية للغاية ذاتها:

متمسكون باتفاق معراب لانه الاساس، يختم نصار فهل يترجم هذا التمسك على ارض الواقع وهو القائم باساسه على دعم العهد ؟