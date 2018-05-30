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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

أنهى الرئيس المكلّف تشكيلَ الحكومة مشاوراتِه الأوّلية متوجِّهاً الى السعودية، من دونِ أن يَعنيَ ذلك أنّ البابَ مقفلٌ على الاتصالات التي ستُستكمل بشِقّيْها، المُعلن والبعيد من الاعلام، لاسيما أنّ العارفين يطرحون عطلة عيد الفطر كموعدٍ أولّيٍ تحفيزي للخروج بتشكيلةِ حكومة الحريري الثالثة...

واذا كانت النقاشاتُ حول الحصص والحقائب تدخل في بعض جوانبها في سياق شدّ الحبال وتحسين الشروط بين مختلف القوى، فإنَّ التمثيل الوزاري لرئيس الجمهورية بات مسألةً محسومة...

في سياقٍ آخر، وبينما تبدو مِلفاتُ الحكومة المقبلة اصلاحيةً اقتصاديةً وكَيانية من بوابةِ أزمة النزوح السوري، وبما أنّ عودةَ النازحين السوريين تبقى الأساس، لفت اليوم موقفُ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من باريس انه يجب التواصُل مع السلطات الموجودة في سوريا لتأمينِ هذه العودة.