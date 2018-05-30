الوزير أبي خليل: الأخبار التي تمّ تداولها في الصحف عارية عن الصحة ومُختلَقة

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صدر عن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال المهندس سيزار أبي خليل البيان التالي:

حرصاً مني ومن موقفي كوزير للطاقة والمياه، عقدتُ يوم أمس مؤتمراً صحافياً تم نقله مباشرةً عبر وسائل الإعلام المرئية وأطلعتُ خلاله اللبنانيين بكل شفافية على جميع الوقائع التي آلت إلى موافقتي على خطتَي الاستكشاف العائدتين للرقعتين 4 و9، مفنّداً دراسة هيئة إدارة قطاع البترول والوزارة للخطتين المقدّمتين بتاريخ 27/3/2018 والتعليق عليهما ومناقشتهما مع ائتلاف الشركات، ومن ثم الموافقة على الخطتين المعدّلتين والمقدّمتين من الشركات بتاريخ 28/5/2018.

من هذا المنطلق أعتبر أن جميع الأخبار التي تمّ تداولها في الصحف اليوم والتي نَسبت إليّ أقوالاً لم أذكرها في سياق المؤتمر الصحافي، هي عارية عن الصحة ومُختلَقة لأهداف لا أعتقد أنها حميدة.