حزب الله دان الغارات في غزة: على دول العالم فضح الإرهاب الإسرائيلي وإدانة جرائمه

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أشاد "حزب الله" في بيان، ب"التصدي البطولي لفصائل المقاومة الفلسطينية الشجاعة في وجه آلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث أثبتت مرة جديدة أن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني المجاهد في وجه العدوان، وهي السبيل الوحيد للاطاحة بما سمي بصفقة القرن وسواها من المشاريع الخطيرة، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".



واذ نوه الحزب ب"وحدة الفصائل الفلسطينية المقاومة ووقوفها كالبنيان المرصوص في وجه الاحتلال الإسرائيلي"، دان بشدة "الغارات الهمجية التي طالت الآمنين في غزة"، ودعا "دول العالم للوقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر وفضح الإرهاب الإسرائيلي وإدانة جرائمه".