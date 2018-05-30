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لبناني خطف نفسه... لهذا السبب!

30
MAY
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بتاريخ 27/5/2018 ادعى لدى مخفر درك طليا: ح. ع. (مواليد عام 1985، سوري) انه تعرض للخطف بتاريخ 25/5/2018 من أمام منزله في بلدة عمشيت في أثناء توجهه للعمل عند الساعة 4.30 فجرا، حيث اعترضت طريقه سيارة نوع BMW لون اسود وبداخلها 4 اشخاص ملثمين فكبلوه واقتادوه الى جهة مجهولة، ثم وضعوه في غرفة مظلمة لفترة يومين تعرض فيها للتعذيب عبر حرق جسده بالسجائر والضرب بآلة حادة وسلبوه مبلغ 350 الف ل. ل. وتركوه لاحقا في محلة طليا.

بنتيجة التحقيق معه في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، اعترف ان ما ادلى به هو عار من الصحة وانه اختلق هذه القصة لتبرير غيابه عن منزله، وذلك للتهرب من الاشخاص الذين لهم بذمته مبالغ مالية، وانه امضى يومين لدى صديقه في بلدة الخضر البقاعية ويدعى: م. س. (مواليد عام 1987، سوري) واتفق معه على اختلاق قصة تعرضه للخطف وساعده على حرق جسده بالسجائر كما اعترف بتعاطيه حشيشة الكيف مع الاخير.

أودع الموقوفان القضاء المختص بناء على إشارته". 

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