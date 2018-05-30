لبنان ممنوع من استيراد الملابس من تركيا؟

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نشرت صفحة لتيار المستقبل عبر تويتر عن مصدر حكومي أن ما يتم نشره من معلومات عن منع استيراد بعض المنتجات التركية، مشيرا الى انّه لم يتم حظر استيراد الملابس كما يشاع بل تم حصر استيرادها بالخط الأحمر الذي يفرض مزيدا من الرقابة الجمركية لمنع التهرب الضريبي وهذا مطلب لبناني جامع.

واشار المصدر الى انّ لبنان يستورد من تركيا ما قيمته 777 مليون دولار سنويا والسلع الثلاثة التي تم حظر استيرادها تشكل اقل من 3 بالمئة وقد تمت عملية حظر الاستيراد من اجل حماية الانتاج المحلي وصغار المنتجين.

وأضاف المصدر: الجانب التركي مطلع على القضية وأيد وجهة نظر الدولة اللبنانية وكل ما عدا ذلك من اخبار وتلفيقات هدفها الاساءة للحكومة وللاقتصاد الوطني وصغار المنتجين اللبنانيين اضافة الى العلاقات مع تركيا والجهات التي تقف خلف الحملة المفبركة معروفة.