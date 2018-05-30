شارل أيوب أمام النيابة العامة التمييزية !

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام " لينا غانم، ان رئيس التحرير العام لجريدة الديار شارل أيوب، مثل اليوم، أمام النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي عماد قبلان الذي استمع الى إفادة أيوب حول الشكوى المقدمة من وزارة العدل بشخص وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير البيئة طارق الخطيب، ضده بجرم القدح والذم والتشهير والافتراء.

وقرر القاضي قبلان عرض الملف غدا على المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتأتي الشكوى المقدمة من الوزراء جريصاتي وباسيل والخطيب على خلفية مقال نشره أيوب في جريدة الديار بتاريخ 29/5/2018، بعنوان "لن نسمح لباسيل أن يتحكم بالقضاء والدولة" وتضمن عبارات قدح وذم افتراء.