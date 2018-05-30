الحريري في السعودية للمرة الثانية منذ احتجازه!

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توجه الرئيس سعد الحريري الثلاثاء الى السعودية للمرة الثانية منذ استقالته المفاجئة التي أعلنها من الرياض العام الماضي.

وأعلن الحريري استقالته من منصبه في خطاب تلفزيوني من الرياض في 4 تشرين الثاني، ما أثار تكهنات عن احتجازه هناك رغماً عن إرادته وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي منذ بضعة أيام في مقابلةٍ تليفزيونية.

وعاد الحريري عن استقالته في الشهر التالي بعد أن تم الافراج عنه بعد وساطة فرنسية، وتم تكليفه رئاسة الحكومة لمرة ثالثة هذا الشهر بعد أوّل انتخابات نيابية في لبنان منذ تسع سنوات. وقال مكتبه في بيان الثلاثاء إن “الرئيس المكلف سعد الحريري توجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر بضعة أيام”.

وهي الزيارة الثانية للحريري الى الرياض منذ استقالته المفاجئة بعد رحلة سابقة في شباط الماضي. وأنهى الحريري قبل سفره استشاراته النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة جديدة.