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باسيل التقى داريل عيسى وشورتر وتسلم أوراق اعتماد سفير ايرلندا.. مخزومي: المرحلة المقبلة صعبة والعمل مطلوب من الجميع

30
MAY
2018
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عرض وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع عضو الكونغرس الاميركي السيناتور اللبناني الاصل داريل عيسى، في حضور السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد، العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة والتعاون بين الجانبين لا سيما في مجال تسليح الجيش اللبناني.

وأثار الوزير باسيل مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم وضرورة دعم لبنان في هذا المطلب، كما جرى عرض لنتائج الانتخابات النيابية وانعكاسها الايجابي على الوضع في لبنان. وتطرق البحث الى العقوبات الأميركية الاخيرة.

شورتر 
وتناول الوزير باسيل مع السفير البريطاني هيوغو شورتر العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى الإصلاحات الاقتصادية. وهنأ شورتر باسيل بالفوز في الانتخابات النيابية.

مخزومي 
والتقى وزير الخارجية النائب فؤاد مخزومي الذي قال بعد اللقاء: "أجرينا تقييما لمرحلة الانتخابات وما بعدها، كما تطرقنا الى الاوضاع في المنطقة وكيفية العمل سويا سواء في مجلس النواب او في مجلس الوزراء المقبل، لا سيما وان المرحلة المقبلة صعبة في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط، والعمل مطلوب من الجميع."

وتابع مخزومي: "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حفل الافطار الذي أقيم في القصر الجمهوري كان واضحا في كلامه عن مكافحة الفساد والتطوير الاقتصادي والشفافية، وهذا ما نؤمن به وارتكزنا عليه في برنامجنا الانتخابي. وقد بحثنا والوزير باسيل في كيفية التنسيق لتنفيذ هذه النقاط. ومن مصلحتنا أن يشكل الرئيس سعد الحريري الحكومة في اسرع وقت ممكن، وان نكون جميعا يدا واحدة، فالشعب اللبناني انتخبنا لنعمل له. واتفقنا على تفعيل العمل من خلال العلاقات الدولية لنكون لوبيا أساسيا لحماية لبنان وإشراك رجال الاعمال، سواء كانوا في لبنان او في خارجه كي يتمكنوا من خدمة الوطن".

سئل: هل لمستم سرعة او تأخير في تشكيل الحكومة؟

أجاب: "رغم ان هذه الاستشارات غير ملزمة، لكن الرئيس الحريري استمع الى مطالب جميع الكتل. واعتقد اننا كلما اقتربنا من عيد الفطر يفترض ان تهدأ الاعصاب وان نكون واقعيين في مطالبنا، لان الانتخابات النيابية أفرزت الاحجام الطبيعية".

وعن اشراك وزير سني من خارج تكتل الرئيس الحريري، اعتبر مخزومي ان "هذا يعود للرئيس الحريري ونحن ندعم الحكومة في مسيرتها، ولكن بالنتيجة مطلوب منا الاشراف والمحاسبة".

سفير ايرلندا
وتسلم الوزير باسيل نسخة من اوراق اعتماد السفير الجديد لإيرلندا في لبنان شون اوريغان في حضور قنصل عام ايرلندا الفخري السفير جورج سيام، تمهيدا لتقديمها لاحقا الى رئيس الجمهورية. 

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