رسالة ووصيّة من الطالب المُنتحر في الجامعة اللبنانية.. هذا ما جاء فيها!

A + A -

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورةً للوصية التي تركها الطالب الأردني عبدالله كشورة، الذي وجد جثة هامدة في مجمع الحدث الجامعي.

وتوجه عبدالله إلى والديه، وقال: "أنا آسف أمي.. أنا أحبك ولكن الحياة صعبة، راح روح يا إمي وخليكي ناضلي إنت.. بحبك بحبك بحبك".

كذلك، قال عبدالله لوالده: "إلى أبي.. ودعاً.. إبقَ كما أنت".

وأضاف في رسالته: "إلى الجميع: أنا آسف.. ولكن وداعاً".

وتابع: "أنا عبد الله بن عبد الرحمن كشورة، بكل إرادتي وقواي العقلية، أسلم كل ممتلكاتي لطارق عمر البيطار كي يتصرف وفق وصيتي".