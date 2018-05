الرئيس عون أمل في ان يتمكن الرئيس الحريري من ضم كل الاطراف الوطنية إلى الحكومة

A + A -

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الولايات المتحدة الاميركية الى مساعدة لبنان على تسهيل عودة النازحين السوريين الى المناطق الامنة في سوريا، وعدم انتظار الحل السياسي الشامل للازمـــة السورية للمباشرة بهذه العودة.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفدا من النواب الاميركيين ضم النائبين داريل عيسى Darell Issa وستيفان لينش Stephen Lynch وعدداً من معاونيهما، في حضور السفيرة الاميركية في بيروت السيدة اليزابيث ريتشارد، نقل اليه التهاني لمناسبة اجراء الانتخابات النيابية بنجاح، وللجهود التي يبذلها الرئيس عون في حماية لبنان والدفاع عن سيادته واستقراره.

وخلال اللقاء، اكد الرئيس عون ان لبنان مقبل على مرحلة سياسية متقدمة بعد انجاز الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة من شأنها ان تعزز الاستقرار السياسي في البلاد، معربا عن امله في ان يتمكن الرئيس المكلّف من ان يضم في الحكومة كل الاطراف الوطنية للمشاركة في مواجهة التحديات المرتقبة على مختلف الاصعدة. وردا على اسئلة الوفد، عرض رئيس الجمهورية لموقف لبنان من التطورات الاقليمية ولاسيما في سوريا، كما تحدث عن الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية والمفاوضات الجارية مع اسرائيل عبر الامم المتحدة، لوقف اعتداءاتها على السيادة اللبنانية برا وبحرا، لاسيما في ما خص بناء الجدار الاسمنتي على طول الحدود قبالة " الخط الازرق". واشار الرئيس عون في هذا المجال، الى ان هذه المفاوضات ستستمر للوصول الى النتائج المرجوة، مجددا التأكيد على ان لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701، فيما اسرائيل تواصل انتهاكاتها له.

وشكر الرئيس عون الوفد الاميركي على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني الذي تمكن من تحرير الجرود اللبنانية البقاعية من الارهابيين.





البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان

الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وطنية وسياسية وانمائية وتربوية.

فقد استقبل الرئيس عون بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الذي شكر رئيس الجمهورية على الانجازات التي تحققت منذ بداية عهده، لاسيما في ما خص الانتخابات النيابية واقرار الموازنة عن العامين 2017 و 2018 وجمع شمل اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، والتعالي عن كل المصالح الضيقة في سبيل خير لبنان ومستقبله المزدهر.

واضاف البطريرك يونان:" لقد حدد فخامة الرئيس في الكلمة الجامعة التي القاها في الافطار الرمضاني الذي اقامه في قصر بعبدا الاسبوع الماضي، توجهاته للمرحلة المقبلة لاسيما لجهة محاربة الفساد المتفشي في كل الادارات والمؤسسات العامة التي ينبغي ان يكون تعاطيها شفافا ونزيها. وقد لمسنا حرص فخامته على الاهتمام بكل الطوائف اللبنانية ورعايتها. وانطلاقا من هذا المبدأ اكدنا لفخامته على دور كنيسة السريان الكاثوليك التي هي من الطوائف المؤسسة للبنان الحديث والتي تسعى منذ مئات السنين الى الدفاع عن لبنان في كل المحافل الدولية والمؤسسات العالمية وابرازه كبلد لجميع الاقليات الصغيرة والمكونات المسيحية المضطهدة التي تهجرت قسرا من اراضيها. وقد اعربنا لفخامة الرئيس عن املنا في ان تتمثل طائفتنا في الحكومة الجديدة وفي الوظائف العامة لاننا نريد ان نكون حاضرين في مسيرة النهوض التي يقودها فخامته ".

واشار البطريرك الى ان الطائفة تحضر لمؤتمر شبابي يضم نحو 440 شابا سيأتون من مختلف انحاء العالم للتعرف على لبنان والتواصل مع ابنائه.





الوزير طارق الخطيب

واستقبل الرئيس عون وزير البيئة طارق الخطيب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة وعمل وزارته.

النائب ميشال معوض

كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وعرض معه لابرز مواضيع الساعة، وحاجات منطقة الشمال عموما ومنطقة زغرتا خصوصا.

مدير عام "اوجيرو"

واستقبل الرئيس عون في حضور المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز، رئيس مجلس الادارة المدير العام لــ "اوجيرو" المهندس عماد كريديه الذي اطلعه على تطور عملية نشر شبكة الالياف الضوئية في الاراضي اللبنانية.

وبعد اللقاء، قال كريدية: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وهو كان طلب منا وضعه في اجواء مشروع الالياف الضوئية الذي سيطال الاراضي اللبنانية كافة، وشرحت له بالتفصيل كيفية السير بهذا المشروع على مدى اربع سنوات، وتحديد موعد انطلاقه. وقد ابدى فخامة الرئيس سروره بالامل بتنفيذ المشروع بعد ان كان بالنسبة الى اللبنانيين بمثابة حلم وها هو ينتظر التنفيذ. وخلال اسبوع او عشرة ايام، سيتم اطلاق العمل بالمشروع وستتواجد الفرق التقنية على الارض للمواكبة."

وسئل عن اهمية المشروع، فأجاب: " يعتمد على انواع ثلاثة من التكنولوجيا: FTTC (fiber to the curb)، وهي عبارة عن خزائن ذكية تتوزع في بعض المناطق لتقريب المسافة بين السنترال والمستخدم فتصل سرعة الانترنت الى 50MBPS، وعلى FTTH (fiber to the home) وهي الالياف الضوئية التي تصل من السنترال الى المنازل مباشرة، وWTTX وهي تكنولوجيا لاسلكية تعمل على 4G وتستخدم في المناطق التي لا شبكة فيها وقد اصبح بامكاننا ايصال الصوت والانترنت بسرعات عالية جداً.

هذا المشروع سيمتد لاربع سنوات، وبعد انتهائها يكون الانترنت السريع في متناول كل لبناني على الاراضي اللبنانية، بخصوصيات ومعايير عالمية".





لجنة الاهل في الليسيه الكبرى في بيروت

واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي والسيدة كلودين عون روكز، لجنة الاهل في مدرسة الليسيه الفرنسية الكبرى في الاشرفية برئاسة السيدة مابيل تيان التي شكرت رئيس الجمهورية على الدور الذي لعبه لانهاء الخلاف الذي نشأ بين ادارة المدرسة والاساتذة واهالي الطلاب وادى الى توقف الدروس.

وخلال اللقاء، تحدث الوزير جريصاتي عن وساطة وزارة العدل في مسألة مدارس الليسيه في لبنان والاشكالات التي حصلت بين لجان الاهل والادارات والاساتذة، شاكرا الرئيس عون على توقيع مرسوم المجالس التحكيمية التربوية في المحافظات اللبنانية برئاسة قضاة، على ان تستكمل وزارة التربية تشكيلها بالسرعة المرجوة بممثلين عن لجان الاهل والمدارس، علما ان مهام هذه المجالس هي النظر في صحة المستندات الثبوتية لموازنات المدارس ومراقبة الاقساط المدرسية والنظر في اي اشكالات يمكن ان تقع بين الاطراف الثلاثة في المدارس.

كما تحدثت السيدة تيان وعدد من اعضاء الوفد شارحين الملابسات التي ادت الى وقوع الخلاف بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومؤكدا متابعته للخلافات التي نشأت في القطاع التعليمي بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، مشددا على ضرورة الوصول الى حلول عملية بالتعاون بين الدولة والمدارس والمعلمين ولجان الاهل.

وبعد اللقاء، ادلى السيد جورج خوري بالتصريح التالي: "اتينا اليوم لشكر فخامة الرئيس على الدور الذي لعبه في سبيل معالجة الوضع الذي استجد في الليسيه الفرنسي في بيروت، والوصول الى عودة الطلاب لمواصلة دراستهم. كما نشكره، ومعالي وزير العدل، على الجهود من اجل الدفع باتجاه الاسراع في تشكيل المجالس التحكيمية المعنية ببت النزاعات بين الاهل والمدارس الخاصة. ونشكر السيدة كلودين عون روكز التي تابعت هذا الملف واولته العناية اللازمة. ونحن نرى ان المسألة باتت على طريق الحل، ونأمل ان نصل قريبا الى نتيجة تكون لمصلحة الجميع."

وتحدثت السيدة تيّان فقالت: " نكرر شكرنا لفخامة الرئيس لوساطة معالي وزير العدل الذي جمع مختلف الافرقاء المعنيين وتكلم مع القيّمين على الليسيه ومع لجان الاساتذة والاهل فيها، وتم التوصل الى سلوك طريق الحل."