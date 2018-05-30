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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 30 أيار 2018

30
MAY
2018
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 النهار: أسرار الآلهة

 


حملة على وزير

تقوم حملة مركّزة على أحد الوزراء الحاليين وتتهمه بالفساد كردّ على تسريبات إعلامية عن إعادة توزيره في حقيبة أساسية....

 

تطورات قضائية

غرّد إعلامي عبر "تويتر" بأن مسؤولاً قضائياً طلب منه التأخر في رفع دعوى قضائية على مسؤول أمني ليفاجأ بتطورات ليست في
مصلحته....

 

ملاحق التفاهم

ينتظر متابعون قرار حزب "القوات" بنشر ملاحق تفاهم معراب أو عدم الاقدام على الخطوة في اطار النزاع على عدد الحقائب الوزارية.

 

 

 


المستقبل: يقال

همس
تضرب مراجع رئاسية طوقاً حديدياً من التكتم حول ما يدور في خلدها لجهة التوزير والحقائب والأشخاص.


لغز
وضعت مرحلة ما بعد الانتخابات التفاهمات التي ابرمها وزير سيادي مع أطراف لبنانية على الرف: فلا هي ملغاة ولا هي باقية.


غمز

يدور اشتباك حقيقي داخل مجلس ملّي في ضوء نتائج الانتخابات النيابية، وتبدّل مستويات التمثيل السابقة والحالية؟

 

 

 

الجمهورية: أسرار

ليونة
يُبدي حزب مسيحي ليونة للمشاركة في الحكومة المقبلة.


قضية

إستبعدت أوساط قضائية تعيين جلسة قبل شهرين للبت بقضية حُوِّلت إليها.


صدمة

أبلغ مرجع كبير زواره صدمته الإيجابية بأحد المرشحين للإنتخابات الذي خسر في دائرته لكنه في الوقت ذاته كشف ضعف منافسه الذي فاز بالمقعد بمساعدة حلفائه.


عزل

اعتبر وزير بارز أن «من يشكو من العزل والتحجيم اليوم هو الذي عزل وحجّم نفسه قبل أشهر يوم ما سمّي بأزمة الحريري».

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