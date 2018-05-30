ماذا كشف محامي المقدم سوزان الحاج؟!

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قال محامي مارك حبقة وكيل الدفاع عن المقدم سوزان الحاج لدى وصولها الى منزلها في ادما: بعد اطلاق سراحها:" هناك اجراءات روتينية سببت تأخر وصول المقدم الحاج الى منزلها , فهي ضابط في قوى الامن الداخلي وتتبع مؤسسة لها اجراتها الادارية والروتينية".



سئل عن المادة 403 فقال :"تم اتهام المقدم الحاج وقاضي التحقيق له الحق بالتدخل في اي وقت ومنح الموقوف اخلاء سبيل سواء كانت جناية او جنحة , فكيف الامر اذا كان الموقوف ضابط في قوى الامن وسجله نظيف لذلك فهذا القرار كان صائبا"؟.



اضاف:" وان هذا الحكم ليس بالحكم المبرم فهناك المحكمة العسكرية التي ستتوسع في التحقيق ونحن اليوم لدينا كامل الثقة باننا سنشهد محاكمة عادلة لانهاء هذا الملف ونحن امام صفحة قضائية جديدة لتبيان القطب المخفية "