قيادة الجيش نعت اللواء الركن المتقاعد ابراهيم عباس

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، اللواء الركن المتقاعد ابراهيم عباس، الذي توفي بتاريخ 28/5/2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 5/2/1941 عيترون - بنت جبيل.

- تطوع في الجيش اعتبارا من 3/10/1960، ورقي إلى رتبة ملازم اعتبارا من 13/9/1963، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة لواء اعتبارا من 14/10/1998.

-حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

-تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

-متأهل وله 3 أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 30/5/2018 الساعة 10,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى روضة الشهيدين- الغبيري، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 11,00.

تقبل التعازي بتاريخ 31/5/2018 في بلدة عيترون - بنت جبيل، وبتاريخي 1و2/6/2018 اعتبارا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة ديونز - فردان - الطابق الأول - القاعة الرئيسية.