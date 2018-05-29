العثور على جثة طفل في مجرى النهر البارد

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وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام< في عكار ميشال حلاق انه بعد خمس ساعات على فقدان الطفل محمود عزالدين 4 سنوات عثر على جثته غريقا، من قبل الدفاع المدني والاهالي، في مجرى النهر البارد بالقرب من منزله في حي الري في بلدة المحمرة .





وكانت عائلة الطفل قد تنبهت لغيابه قرابة الساعة الرابعة عصر اليوم، حيث بوشرت عمليات البحث من قبل افراد العائلة بمساعدة الاهالي ، وتم اخطار كل الجهات المعنية فاطلق عناصر الدفاع المدني عملية بحث وتفتيش ،استمرت لغاية الساعة التاسعة والنصف ليلا حيث عثر على جثته غريقا عند ضفة النهر حيث جرفته المياه.