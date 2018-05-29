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مسلّمات ستؤثّر في عملية التأليف، والأهم عدم تحويل الحكومة إلى مجلس نيابيّ مصغّر

بقلم جورج عبيد

الحكومة المسمّاة بالوحدة الوطنيّة، تأليفها مشدود إلى حقيقة لا حياد عنها سطعت أضواؤها بالنتائج الواضحة على الرغم من التفاوت بالأرقام. وتكشف الحقيقة نصرًا مبينًا للتيار الوطنيّ الحرّ إلى جانب "الثنائيّ الشيعيّ" (حزب الله حركة أمل). لقد اقتحم التيار مناطق اعتبرت في السابق محرّمة عليه بالعمق التمثيليّ كعاليه-الشوف، والدائرة الثانية في بيروت، وعكار، والكورة... وجاء الاقتحام معبّرًا عن إرادة المسيحيين بالدرجة الأولى بالتكوّن والتجدّد والتوثّب، بالوجود والحضور والمشاركة القعّالة، بلا استيلاد ولا استعباد ولا استبداد ولا استهلاك، وبلا إذابة أو تذويب وعزل وانعزال، فأكّدت المشاركة بعدها الميثاقيّ المتجانس والمتوازن في تلك المناطق كاسرة الآحاديات الملتوية والمتلوّنة بأكثريات طائفيّة سياسيّة هنا وثمّة، تلد وتستولد، فلم يعد من مجال من تأكيد فعالية الاستيلاد المتعمّد وقد كان الآخرون يستعذبون ويستلذون طرائق الإذابة ووسائلها تمهيدًا لتثبيت الإبادة بلا وسائط تأتي من هنا أو هناك. وأثبت النصر بانبلاجه أن العهد برئاسة العماد ميشال عون قويّ ومتين وثابت على رأس جبل الحقّ المطلّ على لبنان والمشرق، فرفدته النتيجة بمزيد من البهاء والصلابة بعيدًا من استكبار أو كبرياء، بل بشمخة راس أعادت لبنان إلى الحقّ الذي كان ضائعًا فعاد.

حتّم النصرّ المذكور والمشعّ مجموعة مسلّمات لا يمكن إغفالها في معرض التسليم بالنتائج وصولاً إلى ترسيخها في مسألة تشكيل الحكومة ليس بالشكل بل بالمضمون.:

-المسلّمة الأولى: ليس نصر التيّار الوطنيّ الحرّ مع حزب الله وحركة أمل وتيّار المستقبل محصورًا في مدى الشكل، بل هو انتصار للمعنى السياسيّ المكنون في الاصطفاف والمتكوّن به. والمعنى عينه غير مقصيّ عن إفرازات الحرب في سوريا بالنتائج المحقّقة حتى الآن، والمؤكّدة بأنّ ثمة غالبًا ظاهرًا ومغلوبًا لا يريد الغالب عزله في الحكومة. وأظهرت تلك المسلّمة بأنّ لبنان، سياسيًّا، ليس معزولاً عن محيطه، فهو إمّا متداخل به وقد تمّ ذلك في الحرب في سوريا وعليها، أو أن المحيط بدوره متداخل سواء في الاتفاق أو تقاطع المصالح أو الخلاف، فتتداخل مفرداته وادبياته لتحرّك المياه اللبناني من الركود إلى التعوكر، ومن الهدوء إلى الاضطراب.

-المسلّمة الثانية: تأليف الحكومة بعد تكليف الرئيس سعد الحريري غير معصوم على الإطلاق عن تلك النتائج المفرزة في لبنان من الأرض السوريّة ومن المحيط بصورة عامّة. فقد جرت الانتخابات وتتمّ عملية التأليف في ظلّ سيرورة الاشتباك بين السعوديّة وإيران، وإيران الولايات المتحدة، لتظهر الوقائع بأن أوروبا وعلى رأسها فرنسا، شجّعت وبخفر وصمت على هذا الانتصار وشجعّت في الوقت عينه على الشراكة مع حزب الله في الحكومة، ويأتي التشجيع مقرونًا برفض الأوروبيين فرض أميركا-ترامب عليهم الانسحاب من الاتفاق الدوليّ-الإيرانيّ، فظلوا راسخين به وعاملين على ديمومته وعامدين على تفعيله وتثميره. ولبنان بالنسبة لهذا العنوان مدى. وهم يشجعون على تسهيل الحوار بين لبنان وسوريا، إنطلاقًا من تحريك ملفّ النازحين السوريين، كما يشجعون مع الروس سعد الحريري بالمضيّ قدمًا بهذا الاتجاه إلى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

-المسلّمة الثالثة: انتفاء الدور السعوديّ ونهايته في لبنان والمدى المشرقيّ على الرغم من محاولة تموضعه في العراق وفي قضيّة القدس. لقد تحقّق الانتفاء بالنتائج على الأرض اللبنانية استتباعًا للنتائج في سوريا، حيث تبيّن بأنّ ما حاولوا ترميمه على مستوى التحالفات في الانتخابات النيابيّة لن يتمّ إسقاطه في مضمون تأليف الحكومة واستلحاق التأليف به. فالرئيس سعد الحريري لم يعد قادرًا على الذهاب بعيدًا في الارتماء في أحضانهم، على حساب تحالفه مع الرئيس ميشال عون والتيار الوطنيّ الحرّ حليف حزب الله الاستراتيجيّ، ولن يكون بالتالي قادرًا على التحالف الدونيّ مع القوات اللبنانيّة وسمير جعجع بناء على طلب سعوديّ من بعد حادثة الرايع من تشرين الثاني من سنة 2017. وسيدرك سعد بأنّ علاقة لبنان مع الأشقاء العرب لا تتمّ بمعزل عن العلاقة اللبنانية-السوريّة، مع التسليم بأن جميع الأفرقاء اللبنانيين والدولة السورية وعلى رأسها بشار الأسد مجمعون بأنّ شرط إعادة الاعتبار لتلك العلاقة أن تكون متوازنة ومتجانسة، وغير متلاشية كما كانت سائدة في السابق. وتحالف التيار الوطنيّ الحرّ وحزب الله هو الضمانة الجوهريّة لتأليف علاقة متجانسة ومتوازنة، والأوروبيون والروس غير بعيدين عن كينونة التأليف اللبنانيّ-السوريّ لنوعيّة تلك العلاقة المميّزة والتي ستتولّى الحكومة الجديدة صياغتها، على عكس القراءة الأميركيّة-الخليجيّة المطلّة على مزيد من الانحلال والاختلال. وبحسب المراقبين فإنّ الرئيس سعد الحريري طبقًا للتشجيع الأوروبيّ-الروسيّ، لن يكون بعيدًا عن تكوين العلاقة وكينونتها المتجدّدة بين لبنان وسوريا. وبالتالي فإنّ وجود إيلي الفرزلي في موقع نائب رئيس المجلس النيابيّ يحوي هذا المضمون الكبير المتكدّسة فيه تلك الرؤى، إلى جانب رئيس الجمهورية وسيد المقاومة والرئيس نبيه برّي ورئيس الحكومة أيضًا. وبهذا المضمون سيتمّ تصحيح المسار، وقد تدحرج نحو القاع مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد ارتجت أرض لبنان والمنطقة باغتياله.

-المسلّمة الرابعة: لا يمكن إغفال ما حققته القوات اللبنانيّة من تقدّم ملحوظ بالنتائج في الانتخابات النيابيّة. وحقّ لها ان تشير إليها وتعمل بها وتطالب بتجسيدها، وبدورها وإلى جانب التيار الوطنيّ الحرّ، فهي أعطت للتمثيل المسيحيّ معنى وازن في عكار وعاليه والشوف والبقاع الشماليّ وزحلة. وللأمانة، إن قانون الانتخابات أنصفها وأنصف معها المسيحيين كافّة. إلاّ أن توصيف القوات بأنها قرينة للتيار الوطنيّ الحرّ بالححم التمثيليّ فيفترض بعض التعديل،، من بعد الاطّلاع على الأرقام مع انضمام حلفاء التيار إلى تكتّل لبنان القويّ، من الأمير طلال أرسلان إلى النائب ميشال معوّض إلى حزب الطاشناق. وعلى الرغم من ذلك، ليست القضية في الترجمة على مستوى حضورها ونوعية الحضور في الحكومة، ونوعيّة الوزارات. القضية هي في المحتوى السياسيّ المنطلقة منه، والمستوي على رهانات فشلت بمعظمها وبخاصّة في سوريا. فلا تماس على هذا المستوى بين القوات والتيار الوطنيّ الحرّ لا سيّما في المفاصل الاستراتيجيّة وهي مفاصل تكوينيّة، ولا توجد بينهما قراءة عاموديّة مشتركة ولم تسع القوات اللبنانية على وجه التحديد إلى مراجعة نقديّة حامية تصحّح فيها المسّار بأبعاده الاستراتيجية ضمن نظام الواقعية السياسيّة حتى تستطيع الوقوف في مساحة مشتركة مع التيار الوطنيّ الحرّ ضمن أنظومة الفهم المشترك للأحداث بنتائجها المحقّقة حتى الآن. فيجدر الاعتراف الصريح بأنّ الخلاف جوهريّ حول سوريا وحول سلاح حزب الله حليف التيار الاستراتيجيّ، وليس من إمكانية للتوليف بين نقيضين إلاً إذا أيقن القواتيون معنى وظيفة السلاح في المفهوميبن اللذين أطلقهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب العهد وهما السلاح الردعيّ بوجه إسرائيل والقتال الاستباقيّ ويمكن إضافة مفهوم آخر وهو القتال الوقائي وقد أدّى مؤدّاه مع تطهير سوريا من الأدران التكفيرية المتوحشّة واقتلاعها من جذورها وانتصار الرئيس الأسد وثباته في على رأس السلطة في سوريا. وعلى الرغم من التباين، لم يضع أحد فيتو على القوات اللبنانية لكي يتجهوا إلى هذا النوع من الدراما القاسية في التصوير والتعبير. النقاش وكما تراه بعض المصادر السياسية مأخوذ إلى جوهر التمثيل، والحجم مستند إلى الدور والوظيفة، وإلى التعبير الذي سيلفظه من الحالة النوعية والمستتبعة بالأبعاد اللحظوية بآفاقها العربية التي يحويها هذا التمثيل في التعبير.

حكومة الوحدة الوطنيّة برئاسة الرئيس سعد الحريري ستتضمن تلك الرؤى بتشعباتها. وقد أكّد أمين عام حزب الله على ضرورة تمثيل كلّ القوى من دون استثناءات تذكر. (ما في فيتو على حدا). وتضيء بعض الأوساط على تصريج دولة الرئيس إيلي الفرزلي بعيد استشارته من قبل الرئيس سعد الحريري من ضمن الاستشارات التي أجريت في المجلس النيابيّ، وقد أعلن: "شخصيًّا أقدّر جدًّا الظرف الذي تمرّ به المنطقة، أقدّر بأن خلق أكبر مساحة مشتركة بين الكتل النيابيّة كافة لكي يصار إلى تشكيل حكومة قويّة متماسكة أمر أيضًا مرغوب ومنشود ونتمنّاه، إلاّ أن ما يهمنّي أيضًا، بصورة رئيسيّة ومركزيّة أنّفاث مجلس النواب لا يمكن تصوّره دون وجود معارضة فيه، مسألة وجود المعارضة إن لم تكن يجب أن تخلق، لذلك فإنّ تسويق فكرة نقل المجلس النيابيّ ككل الكتل من مكان إلى داخل الحكومة وبالتالي نعطّل العمل الرقابيّ للمجلس النيابيّ كي تصبح الحكومة مجلس نواب مصغّرًا فهذا امر لا يخدم البلاد ولا مصلحة الوظيفة الأساسيّة لمجلس النواب وهي الرقابة إلى جانب التشريع. وتمنيت على دولة رئيس الحكومة على الرغم من تقديري الكامل للظروف الإقليمية الراهنة للتحديات والنوايا المبيّتة أن يؤخذ هذا الكلام بعين الاعتبار وأن لا نعيش عقدة تأليف حكومة ذات أكثرية ساحقة ماحقة بحيث نعطّل دور المجلس النيابيّ الرقابيّ".

هذه الإضاءة لها مكانتها في الواقعية السياسيّة، وبعلاقة القوى السياسيّة بها. لقد رسم خريطة طريق لمن وجد نفسه مغبونًا، كما أكّد على الجوهر الديمقراطيّ للحياة السياسيّة وفي علاقة السلطة التشريعيّة بالسلطة التمثيليّة. خطورة الواقع السياسيّ أن يتمّ نقل المجلس النيابيّ إلى الحكومة، فمن يحاكم ومن يحاسب عندئذ، ومن هو المحاكِم ومن هو المحاكَم، أليسوا واحدًا؟

بانتظار التأليف فليتمّ التفكير بخطّة عمل تنقل الاستقرار من السياسة إلى الأرض وإلى الاقتصاد بصورة فعالة، حتى لا يتعثّر اللبنانيون في جحيم الضغط المعيشيّ، وظيفة الحكومة المقبلة أن تنقد لبنان من جحيمين:

جحيم الضغط الاجتماعيّ-الاقتصاديّ، وجحيم الفساد. وتلك مهمة حتى يتنقّى لبنان ويتسربل النور سربال كرامة ونقاء وبهاء ومجد.