سِجالٌ قديمٌ يتجدد على خلفية حديثٍ نُسِب للمُخرج اللبناني زياد الدويري لصحيفةٍ اسرائيلية

A + A -

لم تكن عبارة "البيت العربي قذر والفلسطينيون ارتكبوا مجازر ضد اللبنانيين" التي نُسبت للمخرج اللبناني زياد دويري، جدلية بقدر ما انها اتت في سياق مقابلة لصالح الصحيفة الإسرائيلية "يديعوت احرونوت".

وكعادته في لبنان، وقع النقاش حول هذه الاشكالية في فخ الاصطفافات العمياء. فريق يتهم وفريق يدافع والفكرة الاساس بقيت تتدافع كالكرة بين لبنان وفلسطين والكيان الاسرائيلي.

زياد الدويري نفى كما يفعل عند كل اتهام مشابه اي علاقة له باي صحافي اسرائيلي. قائلا في اتصال مع الا او تي في انه لن يعتذر عن اي شيء قام به.

المخرج زياد الدويري

الا ان النقاش في جوهره في مكان آخر يقول نائب رئيس تحرير صحيفة الاخبار بيار ابي صعب الذي فند مقابلة الدويري للصحافي الاسرائيلي امير بوجين لصالح يديعوت احرونوت مرددا العبارات التي استخدمها المخرج اللبناني بصفة المخاطبة مع محاوره الاسرائيلي.

ليس السجال الاول من نوعه ولن يكون حتما الاخير. لبنان يغرق في زحمة المعايير والانقسامات، وان كان انقسامه ناتجا عن جهل او عن خبث. الامر سيان، فهو يغرق يغرق يغرق.