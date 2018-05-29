تكريم فاديا كيوان لانتخابها امينةً عامة لمنظمة المرأة العربية

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إحتفاء بتعيين الدكتورة فاديا كيوان مديرة عامة لمنظّمة المرأة العربية لثلاث سنوات، أقامت رئيسة هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني الأميرة حياة أرسلان لقاء تكريمياً في دارتها في عاليه وذلك برعاية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز التي اكدت ان الهيئة تسعى الى تعديل القانون الانتخابي لتضمينه كوتا نسائية، كما تسعى الى تنزيه كافة القوانين المجحفة بحقوق النساء



وللمناسبة ألقت إرسلان كلمة طالبت من خلالها توزيع حقائب حكومة الرئيس سعد الحريري المنوي تشكيلها مناصفة بين السيّدات والرجال



واعربت كيوان عن تأثرها بالمبادرة التي قامت بها ارسلان وقالت