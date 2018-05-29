اصحابُ مكاتب استقدام العاملات الاجنبيات يرفعون الصوت

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ظواهر سلبية عدة نشأت في المرحلة الاخيرة أثرت بشكل كبير على سمعة لبنان استدعت تجمعًا نفذه بعض مكاتب استقدام العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية لرفع الصوت ومطالبة وزارة العمل بالقيام باجراءات من شأنها ايقاف التدهور في هذا القطاع



الحلول سهلة ولا تتطلب اكثر من "كبسة زر" على حد قول النقيب الذي اكد ان باستطاعة وزارة العمل اخذ الاجراءات اللازمة ومعاقبة كل من يخالف القانون عبر سحب التراخيص



تراخي الوزارة جعل الوضع يزداد سوءًا ولاسيما ان المفسدين في هذا القطاع معروفون لديها ولكن على حد قول المحتجين النية مفقودة، فهل يحمل وزير العمل في الحكومة الجديدة حلُا جذريًا لهذا الملف؟