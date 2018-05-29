الياس عون: ضرورة إحالة الصحافيين أمام محكمة المطبوعات وليس المحكمة التمييزية

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صدر عن الأستاذ الياس عون نقيب محرري الصحافة اللبنانيّة البيان التالي:

رغم كل البيانات والمطالبات من قبل نقابة المحررين بضرورة إحالة الصحافيين أمام محكمة المطبوعات كونها الجهة القضائية المخوّلة بالنظر في قضايا المطبوعات كما كفلها الدستور وعلى رغم مناشداتنا ومواقفنا من هذه القضية، فإننا نرى أن هناك استمرارًا بإحالة الزملاء الإعلاميين واستدعائهم أمام المحكمة التمييزية وقضاة التحقيق ونحن نعلم إن الحرية هي نور لبنان وصونه والقاعدة القوية لقيامة لبنان وحفظه ومنعته وهي جوهر وجوده وتعدده كنموذج يحتذى به، لكننا لا نرى الا سلسلة استدعاءآت وإحالات إلى المحكمة التمييزية، وليس إلى محكمة المطبوعات حيث المطلوب إحالة الزملاء الإعلاميين اليها.