سيزار أبي خليل: وافقت على خطتي الاستكشاف في البلوك 4 و9

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أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل انه وافق أمس على خطتي الاستكشاف في بلوك رقم 4 ورقم 9 ، لافتا الى أن اليوم تبدأ المرحلة الأولى من الاستكشاف التي ستمتد على فترة 3 سنوات.



وأشار ابي خليل في مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات في قطاع النفط، الى أن الجدول الزمني الذي يفضي إلى حفر أول الآبار في 2019 يتطلّب إنجاز كل الخطوات بدون تأخير مع الوزارات الأخرى ، موضحا أن مواقع الحفر تمّ اختيارها بهيكليات بحسب أعلى نسبة وأكبر احتمال للاكتشاف التجاري.





وأكد أن إطلاق دورة التراخيص الثانية ستتطلب نحو ١٢ شهراً وسيلزمون عدداً آخر من البلوكات، لافتا الى أنه سيتمّ التحضير لدورة التراخيص الثانية خلال الأشهر الستة المقبلة لإطلاقها في أواخر العام 2018 وبداية العام 2019.



وقال: "نريد إنتاج النفط والغاز ولا نريد إحداث أيّ ضرر بالبيئة وهناك تحضير لقاعدة لوجستية لخدمة الحقول النفطي".