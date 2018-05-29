في الضاحية: انتحر بسبب حبيبته.. وما قاله لأخيه صادم!

A + A -

ومن الحب ما قتل.. مقولة تتطابق مع قصة هذا الشاب الذي أنهى حياته بسبب حبيبته في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية. وفي التفاصيل أقدم الشاب س.ب (29 عاماً) على قتل نفسه بطلقة واحدة من بارودة صيد كانت ترافقه طوال ليلة مظلمة قبل أن يدوس على الزناد وينتحر من أجل حب حياته.

هذا العاشق الولهان انتحر بعد أن فشلت محاولاته باقناع عائلة الفتاة من القبول به واصرارهم على رفضه لأسباب طائفية حتى ضاقت به السبل وقرر اتخاذ هذا القرار.

وفي المعلومات فإن س. قبل أن يقدم على الانتحار أرسل رسائل صوتية عبر واتساب إلى أخيه طالبه بالانتقام له ولحبه من والد الفتاة.



LIBAN8