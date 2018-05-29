"البابا فرنسيس المشرّع" في جامعة الحكمة

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تنظّم كليّة القانون الكنسي في جامعة الحكمة وبالتعاون مع جامعة باريس الكاثوليكية مؤتمرًا عالميًا بموضوع " البابا فرنسيس المشّرع"، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تشارك فيه نخبة من رجال القانون الكنسي والمدني من باريس وروما ولبنان، الذين سيعالجون التشريعات الجريئة للبابا فرنسيس، خصوصًا في موضوع الزواج والعائلة وإعادة تنظيم الدوائر الفاتيكانية، كي تتلاءم وروح العصر، وذلك في قاعة المؤتمرات في الصرح الرئيسي لجامعة الحكمة في فرن الشّباك، بدءًا من الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس 31 أيار الجاري.

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