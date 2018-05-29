هذا ما ضُبط بحوزته بعد توقيفه في الجديدة!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 27/5/2018، ونتيجة التحريات والاستقصاءات، تمكنت دورية من المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مروّج مخدرات في محلة السبتية - الجديدة، وهو:





ع. خ. ( مواليد عام 1991، سوري)





وضبطت بحوزته كميّة من المخدرات، من أنواع مختلفة، على الشكل التالي:



/51/ غ. من باز الكوكايين موضّبة في داخل /22/ مظروفاً.



/28/ غ. من مادة الكوكايين موضّبة في داخل /10/ مظاريف.



/130/ غ. من مادة السيلفيا موضّبة في داخل /50/ مظروفاً.



/10/ غ. من حشيشة الكيف موضبة في داخل مظروفاً واحداً.





أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.