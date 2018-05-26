بالفيديو - كيف يرى التيار الوطني الحر طرح السيد نصرالله موضوع محاربة الفساد

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أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لاول مرة ضمن اطار اعلانه برنامج الحزب للانتخابات: شنّ حربٍ على الفساد عبر تشكيل إطار تنظيمي يشرف عليه شخصيّاً وها هو اليوم في عيد المقاومة والتحرير يجدد الوعد بمعركة لمكافحة الفساد السيد نصرالله اكد ان في الايام المقبلة ستبدأ المشاورات مع الحلفاء لتوحيد الجهود في هذه القضية فكيف يرى حليفه التيار الوطني الحر اول من رفع شعار الاصلاح، هذه الخطوة؟ ديب يشدد على مجموعة عناوين يجب العمل على تحقيقها وما اكثر الامثلة في مجال مكافحة الفساد اما فيما يتعلق بطرح السيد نصرالله بإيجاد وزارة للتخطيط فاعلة. فاجاب ديب البعض اعتبر انّ خطاب السيد نصرالله لا يعدو كونه شعارا مطروحا في موسم المنافسة الانتخابية والبعض الاخر يرى الا احد رفع شعار مكافحة الفساد الا وخرج خاسرا لتبقى العبرة في انشاء جبهة تضع خطة استراتيجية وطنية فعالة للجم الفساد والهدر. (التفاصيل في الفيديو المرفق)