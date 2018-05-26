العماد عون اختتم زيارته أوستراليا: الأوضاع الأمنية في لبنان جيدة

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اختتم قائد الجيش العماد جوزيف عون والوفد المرافق له زيارته أوستراليا بجولة في المتحف الحربي للشهداء في ملبورن، حيث كان في استقباله المدير العام للمتحف دين لي. ووضع عون إكليلا من الزهر على ضريح الجندي المجهول في حضور السفير اللبناني ميلاد رعد والقنصل في ولاية فيكتوريا زياد عيتاني ورئيس غرفة التجارة والصناعة في ملبورن فادي الزوقي.





ولبى عون دعوة إلى زيارة برلمان فيكتوريا حيث كان في استقباله الوزيرة مارلين كيروز والنائبان سيزار ملحم ونزيه الأسمر وجميعهم من أصل لبناني. وانضم إلى الاجتماع رئيس المجلس التشريعي بروس أتكنسون، وكان عرض للعلاقات اللبنانية الأوسترالية وسبل تعزيزها ولا سيما كيفية دعم الجيش اللبناني".





بعد ذلك التقى عون جمعية الأطباء اللبنانية الأوسترالية برئاسة الدكتور وليد الأحمر الذي أعرب عن استعداد الجمعية لدعم المستشفى العسكري بمعدات طبية. والتقى وفد الجمعية اللبنانية الأوسترالية برئاسة بشارة طوق وعددا من أفراد المؤسسة العسكرية المتقاعدين، وقدم درعا لميلاد الحلبي.





ثم انتقل العماد عون إلى مدرسة الراهبات الأنطونيات حيث كانت في استقباله الأم دعد قزي والأساتذة والطلاب الذين استقبلوه لابسين بزات الجيش اللبناني، وأنشدوا النشيدين اللبناني والأوسترالي.





وبعد كلمة ترحيبية للأم قزي دعا عون الطلاب إلى زيارة لبنان، وقال ردا على أحد الأسئلة أن "الإرهاب من أهم التحديات التي يواجهها العالم، وأن الجيش يتعاون مع كل الدول الصديقة لمحاربته".





وأكد قائد الجيش للمسؤولين الذين التقاهم أن "الأوضاع الأمنية جيدة والشؤون السياسية مستقرة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وإجراء الانتخابات النيابية أخيرا".