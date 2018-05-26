ماريو عون: للاسراع في تأليف الحكومة وسيكون التمثيل بحسب احجام الكتل النيابية

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أكد النائب الدكتور ماريو عون "أن التمثيل الأحادي في الجبل لم يعد موجودا لأن كتلة ضمانة الجبل أصبحت واقعا بعد نتائج الانتخابات النيابية"، مشددا على "العمل بشكل جدي خلال الأربع سنوات المقبلة للوصول إلى التغيير والتحسين في الشوف وعاليه بشكل متوازن وعلى كل المستويات".

وخلال حديثه لبرنامج "الحدث" عبر شاشة "الجديد"، أشار الى "وجوب الإسراع في تأليف الحكومة لأن هناك ملفات داهمة تنتظر الحلول"، معتبرا أنه "يحق لجنبلاط وغيره طلب ما يريد لكن في نهاية المطاف سيكون التمثيل في الحكومة بحسب أحجام الكتل النيابية".

وعن بناء الدولة القوية، قال عون: "إن هناك أولويات يجب تطبيقها للوصول إلى الهدف، ونحن نثق برئيس جمهوريتنا رمز النظافة والشفافية".

وتابع: "إذا أردنا إعطاء الثقة للبنانيين بأننا بالفعل نعمل على بناء دولة المحاسبة فعلينا البدء من مكان ما، والدولة القوية بحاجة إلى قضاء حر وقوي".

وإذ اعتبر "الا يمكن لشيء أن يزعزع العلاقة مع حزب الله الذي انخرط عمليا بمشروع بناء الدولة ومكافحة الفساد"، أكد عون "أن التيار الوطني الحر يملك القدرة على التفاهم مع القوى السياسية على اختلافها وذلك لمصلحة لبنان".