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أيّار يودع بالأمطار.. وهذا حال الطقس!

26
MAY
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه لم يسلم أي شيء في سلطنة عمان وشرق اليمن بسبب قوّة الإعصار التي الحقت اضراراً جسيمة في المدن واغرقتها تحت المياه.

وتابع في نشرته الجوية: رياحٌ تخطت الـ 210 كلم في الساعة وامطار لامست 400 ملم فحوّلت الطرقات الى مستنقعات ما ادّى الى اختفاء كل شيء ما عدا المنازل.

وتعتبر صلالة في سلطنة عمان مدينة تحت المياه وقد بلغ إعصار "ماكونو" ذروته من الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة حين ضرب جدار عين الإعصار المدينة وغرب عُمان ويعتبر المنطقة الأشد خطرا في الإعصار، وسوف ينحرف تدريجياً نحو جنوب المملكة السعودية اعتبارا من ظهر اليوم السبت، لتنتقل الأضرار نحو الشمال.

من سلطنة عمان الى لبنان، حيث ينتظر اهل الشرق حالات عدم استقرار بين الأردن وسوريا ولبنان اعتباراً من مساء الاثنين. فمن المنتظر ان يتأثر لبنان بالمنخفضات الجوية السريعة التي تضرب تركيا والأمطار التي ستتشكل فوق الأردن وتتجه نحو الشمال، تلفحها رياح شمالية غربية باردة تساهم بتبريد الجو وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.

إذا امطار ورعود تزور، مجدداً، لبنان في آخر أيام آيار، ولكن هل يتحوّل الطقس بعد 5 حزيران الى ناري؟

طقس يوم الأحد، غائم مع تساقط امطار خفيفة وعابرة في الداخل وبين البقاع والسلسة الشرقية.

الحرارة على الساحل: 23/28

على الجبال 1200 متر: 16/24

في البقاع: 18/26

الرطوبة: 65%

الرياح: شمالية غربية سرعتها 15 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1009hpa

المستقبل
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