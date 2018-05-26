نصرالله التقى برّي وهذا ما جرى بحثه

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ذكرت قناة "الجديد" أن السيد حسن نصر الله التقى الرئيس نبيه بري وبحث معه الاوضاع العامة بالمنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية.

و اكدا على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بكافة الوسائل.

لبنانياً، قيّما ايجاباً نتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة، واشارا إلى أن المشاركة الشعبية الوسعة بالانتخابات اكدت على الالتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة، و عبّرا عن ارتياحهما لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة.

وأمل نصر الله وبري بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس المثيل الصحيح وأكّدا على العمل الجاد لمحاربة الفساد، وتم الاتفاق على آليات مناسبة لمتابعة الملفات الاقتصادية.