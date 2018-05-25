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مقدمة أخبار الOTV : أيار شهر الازهار والانتصار .. الجيش الجبار يولي الادبار

25
MAY
2018
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أيار شهر الازهار والانتصار . بات لهذا الشهر مكانة خاصة في نفوس اللبنانيين مسيحيين ومسلمين . تتويج لمسار وتكريس لخيار . منذ ثماني عشرة عاما , البلد الصغير بالجغرافيا الكبير بالتاريخ يطرد اكبر جيش في المنطقة . الاسطورة التي غذتها اجهزة الدعاية السوداء والوجوه الصفراء تبين انها اكذوبة العصر . الجيش الجبار يولي الادبار . هتافات النصر واهازيج الفرح لدى المقاومين واهل الارض تقابله صيحات الرعب وصرخات الاستغاثة لجرحى الجيش الذي قيل يوما انه لا يقهر . في 25 ايار من العام 2000 اقفلت الالفية الثانية على كذبة الشعب المختار وفتحت الالفية الثاثة على حقيقة الشعب اللبناني الجبار . شعب قاوم الغزاة من اربع ارياح الارض من اكاد واشور وبابل ومادي وفارس من صحراء العربية الى سهوب اسيا وسهول منغوليا الى اليونان والرومان وبني عثمان . جاؤوا ورحلوا وبقي هذا الشعب وردة بين الاشواك واحة في صحراء نقطة زيت في بحر متلاطم منارة على جبل وحربة ايمان ترد صواعق الشرير عن الارض التي تباركت بالقديسين والاولياء بالشهداء والعظماء . في 25 ايار شهر العذراء مريم ارزة لبنان نتذكر الشهداء المنتصرين والاحياء الفخورين .

 

وفي 25 ايار مواقف بارزة للسيد نصرالله والرئيس الحريري مرتكزة الى اساس الموقف الذي اطلقه رئيس البلاد العماد كخارطة طريق للمرحلة المقبلة : السيد نصرالله يستعجل تشكيل الحكومة ولا يرى عوائق جدية تحول دون ذلك . حكومة تتمثل فيها كل القوى الفاعلة مسقطا الكلام عن تمسك الحزب بحقيبة تاركا للتنسيق مع امل امر البت بالحقيبة السيادية التي باتت معروفة . السيد الذي كرر التزام المقاومة مكافحة الفساد اعطى حيزا لا بأس به من خطابه لما يحكى عن عقوبات اميركية ضد حزب الله . وبالتوازي كلام لافت لرئيس الحكومة سعد الحريري عن اعطاء كل ذي حق حقه في الحكومة المقبلة . حكومة وحدة جامعة فيها الحد الادنى من الانقسام والمنسوب الاعلى من الانسجام . حكومة مواجهة مع الفساد وربط نزاع مع عناوينه . حكومة عاجلة غير مستعجلة لان خير البر عاجله .

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