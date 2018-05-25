الصيف اللبناني واعد على المستوى السياحي

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اشارات ايجابية اعطتها عواصم عربية حول مستقبل التعاطي مع لبنان من خلال عودة السياحة الخليجية بالاضافة الى الاستثمارات المالية ولو كانت مشروطة بترسيخ الاستقرار السياسي في البلد وتوفير الاجواء الامنية المناسبة

مع عودة العملية الديمقراطية من خلال انتخاب مجلس نيابي جديد وسرعة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة يطرح السؤال التالي نفسه هل هناك اجواء تفاؤلية بعودة الخليجيين الى لبنان؟

عام 2009 وصل عدد السواح الخليجيين في لبنان إلى نصف مليون سائح، ارقام غابت كليا عن لبنان منذ العام 2010 مع تصاعد وتيرة الدعوات المستمرة للامتناع من دول الخليج عن زيارة لبنان، ويأمل اللبنانيون عودتها من خلال إعادة توطيد العلاقات مع الدول العربية