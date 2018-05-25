السيد نصرالله : نريد ان يكون لدينا وجود فعّال في الحكومة

A + A -

أطل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بمناسبة الذكرى 18 لتحرير الجنوب والبقاع الغربي في 25 أيار 2000، التي حملت هذا العام شعار "النصر يليق بكم"، بكلمة متلفزة، أوضح في مستهلها عدم إقامة احتفال مركزي بمناسبة الذكرى كالعادة "لأن الناس تعبت من موسم الانتخابات النيابية"، آملا أن "يكون الاحتفال المقبل بيوم القدس موضع عناية المحتفلين والمؤمنين"، مباركا "عيد التحرير، هذه المحطة السنوية للشعب اللبناني ولشعوب المنطقة، لأنها محطة إنسانية ووطنية ومليئة بالدروس ويمكن اليناء عليها، وهذا ما كنا نفعله منذ العام 2000"، معددا "الذين يستحقون الشكر وهم: المقاومون والشهداء والقادة وهم كثر"، معتبرا أنه "علينا إعادة إحياء أسمائهم والتعريف بهم للاجيال الجديدة، وأيضا الاستشهاديين من كل قوى المقاومة، والجرحى الذين ما زالوا يعانون، والأسرى الذين قضوا زهرة شبابهم في معسكرات الاعتقال عن العدو، وأيضا عائلات الشهداء والأسرى، وعموم الناس وأهل القرى الذين عاشوا تحت الاحتلال وعلى خطوط التماس، وبقية المناطق اللبنانية".

ثم وجه شكره إلى "الجيش اللبناني وشهدائه وجرحاه، والفصائل الفلسطينية ودورها الوازن، وأيضا الجيش العربي السوري، وإلى كل من قدم دعم سياسي ومالي وبالدعاء"، مخصصا الشكر ل"كل من سوريا وجمهورية إيران الإسلامية"، لافتا إلى "خذلان العالم الذي كان يشاهد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية ولم يحرك ساكنا".

واعتبر أنه "ببركة هذه التضحيات عادت الأرض إلى أهلها باستثناء مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر"، مشيدا ب"الأمن والأمان والحرية والكرامة، الذي يعيشه أهل القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة".

ثم تحدث عن "عدم التكافؤ بين إمكانات المقاومة حتى العام 2000، إذا ما قيست بإمكانات العدو، أو إذا ما قيست بإمكانات المقاومة اليوم لجهة العدد والأسلحة"، مؤكدا أن "الانتصار الذي تحقق له بعد إلهي وإنساني وأخلاقي، ومثلها في محطات 93 و96 وصولا إلى العام 2000"، مشددا على أن "الله أعطى هذا النصر للناس، لأنهم كانوا جديرين بالحصول على هذا النصر".