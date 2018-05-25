رئيس جمعية انماء طرابلس و الميناء انطوان حبيب هنأ الرئيس سعد الحريري باعادة انتخابه

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هنأ رئيس جمعية انماء طرابلس و الميناء انطوان حبيب الرئيس سعد الحريري باعادة انتخابه لتشكيل الحكومة العتيدة منوهاً بالانجازات التي قام بها على كافة الصعد دااعياً الى تعاون الجميع معه للتسريع في تأليف حكومة وطنيه جامعة من دون وضع عراقيل تذكر ووضع المصلحة العامة امام المصلحة الشخصية لان البلد لا يحتمل التأخير لا سيما الوضع الإقتصادي المتردي .



و اكد حبيب ان الرئيس الحريري يبذل جهوداً جبارة للنهوض بهذا البلد و الحفاظ على وحدته و عيشه المشترك آملاً ان تعود مؤسسات الدولةالى الإنتظام في العمل لما فيه مصلحة الو طن و المواطن.



و دعا حبيب الى ان تأخذ طرابلس حصتها في المقاعد الوزارية و ضرورة اعطائها حقائب اساسية للوقوف على هموم المواطنين و تحسين الوضع المعيشي و الاقتصادي لهم بعد الحرمان الذي طالهم انمائياً طوال المرحلة الماضية .



مشدداً على اهمية ان تطال الفيحاء نصيبها من الخدمات و الاهتمام اللازم