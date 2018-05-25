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حيدر رداً على الريّس: أحاديتكم واحتكاركم إلى زوال أكيد

25
MAY
2018
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ردّ مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر، على الكلام الصادر عن مفوض اعلام الاشتراكي رامي الريس والذي اعتبر فيه ان الطريق إلى مجلس الوزراء لا يمر بإستيلاد الكتل البرلمانية الهجينة، فقال: "نذكركم ومن تمثلون، أنّ كتلة ضمانة الجبل والتي تعملون ليل نهار بكل قواكم ونوابكم ووزرائكم على إيهام الناس أنها كتلة هجينة وكتلة بالايعارة والايجار، هي في الحقيقة كتلة وليدة اتفاق سياسي يمثل شراكة حقيقية في الجبل مع التيار الوطني الحر وما يمثل، فهذه الكتلة برئاسة رئيس الحزب الامير طلال ارسلان اتفق عليها قبل اكثر من شهر من موعد الانتخابات مهما كانت نتيجتها".

 

ونذكركم أيضاً أنّ الحاصل النهائي لهذه الكتلة لما جاء على ما هو عليه ولما فازت بالنواب الأربعة من خلال الكسر الأكبر لولا هذه الشراكة بيننا وبين التيار الوطني وبعض الحلفاء المستقلين، فاعتمادكم التضليل والتزوير للحقائق لم يعد ينفع ولن يجد نفعاً على الإطلاق. انتهجتم طوال مسيرتكم الاستقواء بالدولة وبالسلطة لإلغاء شريك الداخل ومن هو "موحد درزي"، فكيف لكم أن تقنعوا الرأي العام بمصالحتكم المزيفة مع الشريك المسيحي، وكيف يمكن للمسيحي ان يطمئن لكم إن كنتم لا تتقبلون الرأي الاخر في البيت الداخلي الدرزي."

 

وختم: "مهما كذبتم ومهما ضللتم، سيبقى القلق والتوتر ينتابكم من الآن فصاعداً، فأحاديتكم واحتكاركم إلى زوال أكيد."

 

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