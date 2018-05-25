هذه هي مواعيد الإستشارات النيابية لتأليف الحكومة

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صدر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس النواب ما يلي: بالإشارة إلى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف السيد سعد الدين الحريري بتأليف الحكومة، سيجري الرئيس المكلف استشارات التأليف يوم الاثنين الواقع فيه 28 آيار 2018 في مجلس النواب وفقاً للبرنامج التالي:

دولة الرئيس نبيه بري 11:00

دولة الرئيس نجيب ميقاتي 11:15

دولة الرئيس تمام سلام 11:30

دولة نائب الرئيس ايلي فرزلي 11:45

كتلة التنمية والتحرير (الساعة 12:00)، وتضم النواب السادة:

نبيه برّي، انور الخليل، علي حسن خليل، علي خريس، محمد نصرالله، ياسين جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه، غازي زعيتر، علي بزي، ميشال موسى، هاني قبيسي، ايوب حميد، عناية عز الدين، ابراهيم عازار، فادي علامه.

كتلة تيار المستقبل (الساعة 12:15)، وتضم النواب السادة:

سعد الدين الحريري، نهاد المشنوق، رولا الطبش، نزيه نجم، محمد كبارة، هنري شديد، بهية الحريري، طارق المرعبي، محمد سليمان، سمير الجسر، ديما الجمالي، عثمان علم الدين، سامي فتفت، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، بكر الحجيري، محمد الحجار، وليد البعريني، هادي حبيش.

تكتل لبنان القوي (الساعة 12:30)، وتضم النواب السادة:

جبران باسيل، ابراهيم كنعان، ايلي فرزلي، نقولا صحناوي، ادكار طرابلسي، جورج عطالله، سليم عون، زياد اسود، سليم خوري، سيمون ابي رميا، شامل روكز، روجه عازار، ادكار معلوف، الياس بو صعب، الان عون، حكمت ديب، اسعد درغام، ، نعمه افرام، مصطفى حسين، انطوان بانو، ميشال ضاهر.

كتلة الوفاء للمقاومة (الساعة 12:45)، وتضم النواب السادة:

محمد رعد، أمين شري، انور جمعه، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، ايهاب حماده، نواف الموسوي، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، الوليد سكرية.

كتلة اللقاء الديمقراطي (الساعة 1:00)، وتضم النواب السادة:

تيمور جنبلاط، مروان حمادة، نعمة طعمة، اكرم شهيب، هنري حلو، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ.

كتلة التكتل الوطني (الساعة 1:15)، وتضم النواب السادة:

فريد الخازن، طوني فرنجية، فيصل كرامي، اسطفان الدويهي، فايز غصن، مصطفى الحسيني، جهاد الصمد.

كتلة الجمهورية القوية (الساعة 1:30)، وتضم النواب السادة:

جورج عدوان، انطوان حبشي، انيس نصار، بيار بو عاصي، جان طالوزيان، جورج عقيص، جوزاف اسحق، زياد الحواط، ستريدا طوق، شوقي الدكاش، عماد واكيم، فادي سعد، قيصر المعلوف، ادي ابي اللمع، وهبي قاطيشه.

كتلة الوسط المستقل (الساعة 1:45)، وتضم النواب السادة:

نجيب ميقاتي، جان عبيد، نقولا نحاس، علي درويش.

كتلة نواب الكتائب (الساعة 2:00)، وتضم النواب السادة:

سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش.

كتلة ضمانة الجبل (الساعة 2:15)، وتضم النواب السادة:

طلال ارسلان، سيزار أبي خليل، ماريو عون، فريد البستاني.

كتلة نواب الارمن (الساعة 2:30)، وتضم النواب السادة:

اغوب باقرادونيان، هاكوب ترزيان، الكسندر ماطوسيان.

كتلة القومية الاجتماعية (الساعة 2:45)، وتضم النواب السادة:

اسعد حردان، سليم سعاده، البير منصور.

رئيس حركة الاستقلال (الساعة 3:00):

النائب ميشال معوض.

النواب المستقلون:

ميشال المر (الساعة 3:10)

جميل السيد (الساعة 3:20)

عبد الرحيم مراد (الساعة 3:30)

فؤاد مخزومي (الساعة 3:40)

ادي دمرجيان (الساعة 3:50)

اسامه سعد (الساعة 4:00)

عدنان طرابلسي (الساعة 4:10)

بوليت ياغوبيان (الساعة 4:20)