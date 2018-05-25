أيها اللبنانيون.. تحضّروا لهذا الطقس في الأيام المقبلة!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.





وجاء في النشرة الآتي:





- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.





- الطقس المتوقع في لبنان: الجمعة غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الأمطار فترة بعد الظهر في المناطق الداخلية (خاصة الشمالية منها) مصحوبة ببرق ورعد أحيانا.







يوم غد السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما تتساقط الأمطار بعد الظهر، تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد في النصف الشمالي للبلاد.





- درجات الحرارة: على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.





- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 15 الى 40 كلم/س.





- الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.





- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85%.





- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°درجة.





- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.







- ساعة شروق الشمس: 05,32 ساعة غروب الشمس: 19,37.