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هكذا انتهت حياة ابن الـ 16 عاماً فجراً.. وهذا ما قاله لوالديه!

25
MAY
2018
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أفادت "غرفة التحكّم المروري" عن سقوط قتيل إثر حادث اصطدام دراجة نارية بالفاصل الإسمنتي على طريق عام بنت جبيل، عند الساعة الواحدة ليلاً.

 

وتبيّن أنّ الضحية هو فتى بعمر الـ 16 عاماً يدعى قاسم يحيى بيضون، حيث كتب ابن عمّه حسن بيضون عبر "فيسبوك": "على خبر حزين، استفاقت مدينة بنت جبيل اليوم الجمعة بعد انتشار خبر وفاة الفتى وابن عمي الغالي قاسم يحيى بيضون (16 عاما) والذي توفي إثر حادث دراجة نارية مروّع على أوتستراد بنت جبيل الجنوبي في محلة (خلة عيسى) فجر اليوم. وبعد انتشار الخبر، كأنّ بنت جبيل فاضت على دموع الأهل والمحبين والأصدقاء حزناً على رحيل فتى يافع أحبه الجميع.

 

قاسم بيضون الذي تعرض لإصابات اليمة بالكبد وأعضاء أخرى أدّت إلى نزيف داخلي حاد، دخل على أثرها الى غرفة العمليات قائلاً لوالده ووالدته: "ما تبكوا، بعمل العملية وإن شاء الله بطلع بخير بعدها".. لم يخرج قاسم صغير البيت من غرفة العمليات سالماً بسبب صعوبة كبيرة في السيطرة النزيف، بل خرج إلى موته باكراً تاركاً أباً وأماً وأخوة وأصدقاء ينحبون على وقع الصدمة.. فقاسم الهادئ والخلوق والملتزم دينياً قد رحل إلى الأبد...!".

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