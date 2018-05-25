living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تنبيه للمتوجهين إلى جزين السبت والأحد..!

25
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

 

"ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة "رالي جزين السابع" يومي السبت والأحد في 26 و 27/05/2018 في مدينة جزين، ويتألف من /10/ مراحل خاصة للسرعة، على الشكل التالي:

 

المرحلة الاولى الاستعراضية للسرعة: 1.50 كلم.

جزين – داخل البلدة: تقفل هذه الطريق نهار السبت 26/05/2018 من الساعة 17.00 حتى الساعة 20.00، ثم يدخل المتسابقون الى الموقف المغلق الساعة 20.11.

 

المراحل الخاصة: الثانية والخامسة للسرعة 16.80 كلم والثامنة للسرعة 15.80 كلم:

برتي _ قيتولي: تنطلق هذه المرحلة من برتي صعوداً نحو ريمات _ صيدون _ حيداب قطين _ المكنونية وصولاً إلى قيتولي، وسيتم منع مرور الآليات على هذه الطريق نهار الأحد 27/05/2018 اعتباراً من الساعة 6.08 حتى الساعة 8.38 ، وتقفل نهار الاحد 27/05/2018 من الساعة 9.50 ولغاية الساعة 12.20 ، ومن الساعة 13.33 وحتى الساعة 16.03 من التاريخ ذاته.

 

المراحل الخاصة: الثالثة، السادسة والتاسعة للسرعة 11.41 كلم:

بقسطا _ كفرفالوس: تنطلق هذه المرحلة من بقسطا صعوداً باتجاه كرخا وصولاً حتى كفرفالوس، وسيتم منع مرور الآليات على هذه الطريق نهار الأحد 27/05/2018 اعتباراً من الساعة 7.11 حتى الساعة 9.41 ، ومن الساعة 10.53 ولغاية الساعة 23،12، ومن الساعة 36،14 لغاية الساعة 06،17 من التاريخ ذاته.

 

المراحل الخاصة: السابعة الرابعة، السابعة والعاشرة للسرعة 9.12 كلم:

عازور - بتدّين اللقش: تنطلق هذه المرحلة من عازور نزولاً الى البابا ثم صعوداً باتجاه بتدين، وصولاً الى ضهور بتدين اللقش.  وسيتم منع مرور الآليات على هذه الطريق نهار الأحد 27/05/2018 اعتباراً من الساعة 7.39 حتى الساعة 10.09 ، ومن الساعة 21،11 ولغاية الساعة 51،13، ومن الساعة 04،15 لغاية الساعة 34،17 من التاريخ ذاته.

 

كما سيقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ساحة جزّين اعتباراً من الساعة 13.30 من يوم السبت 26/05/2018 ولغاية الساعة 20.00 من يوم الأحد 27/05/2018.

 

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان حفاظاً على سلامتهم وسلامة المتسابقين، وتسهيلاً لحركة المرور".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout