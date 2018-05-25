تنبيه للمتوجهين إلى جزين السبت والأحد..!

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صـدر عن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

"ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة "رالي جزين السابع" يومي السبت والأحد في 26 و 27/05/2018 في مدينة جزين، ويتألف من /10/ مراحل خاصة للسرعة، على الشكل التالي:

المرحلة الاولى الاستعراضية للسرعة: 1.50 كلم.

جزين – داخل البلدة: تقفل هذه الطريق نهار السبت 26/05/2018 من الساعة 17.00 حتى الساعة 20.00، ثم يدخل المتسابقون الى الموقف المغلق الساعة 20.11.

المراحل الخاصة: الثانية والخامسة للسرعة 16.80 كلم والثامنة للسرعة 15.80 كلم:

برتي _ قيتولي: تنطلق هذه المرحلة من برتي صعوداً نحو ريمات _ صيدون _ حيداب قطين _ المكنونية وصولاً إلى قيتولي، وسيتم منع مرور الآليات على هذه الطريق نهار الأحد 27/05/2018 اعتباراً من الساعة 6.08 حتى الساعة 8.38 ، وتقفل نهار الاحد 27/05/2018 من الساعة 9.50 ولغاية الساعة 12.20 ، ومن الساعة 13.33 وحتى الساعة 16.03 من التاريخ ذاته.

المراحل الخاصة: الثالثة، السادسة والتاسعة للسرعة 11.41 كلم:

بقسطا _ كفرفالوس: تنطلق هذه المرحلة من بقسطا صعوداً باتجاه كرخا وصولاً حتى كفرفالوس، وسيتم منع مرور الآليات على هذه الطريق نهار الأحد 27/05/2018 اعتباراً من الساعة 7.11 حتى الساعة 9.41 ، ومن الساعة 10.53 ولغاية الساعة 23،12، ومن الساعة 36،14 لغاية الساعة 06،17 من التاريخ ذاته.

المراحل الخاصة: السابعة الرابعة، السابعة والعاشرة للسرعة 9.12 كلم:

عازور - بتدّين اللقش: تنطلق هذه المرحلة من عازور نزولاً الى البابا ثم صعوداً باتجاه بتدين، وصولاً الى ضهور بتدين اللقش. وسيتم منع مرور الآليات على هذه الطريق نهار الأحد 27/05/2018 اعتباراً من الساعة 7.39 حتى الساعة 10.09 ، ومن الساعة 21،11 ولغاية الساعة 51،13، ومن الساعة 04،15 لغاية الساعة 34،17 من التاريخ ذاته.

كما سيقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ساحة جزّين اعتباراً من الساعة 13.30 من يوم السبت 26/05/2018 ولغاية الساعة 20.00 من يوم الأحد 27/05/2018.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان حفاظاً على سلامتهم وسلامة المتسابقين، وتسهيلاً لحركة المرور".