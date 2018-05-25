لهذا السبب انسحب المشنوق!

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كشفت مصادر نيابية، لـ"الحياة"، أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال النائب نهاد المشنوق الذي شارك أمس في الاستشارات النيابية لتسمية الحريري، كان اقترح خلال اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية الثلثاء الماضي أن تنسحب الكتلة من جلسة البرلمان التي انعقدت أول من أمس بعد انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس، وعند البدء بانتخاب نائبه، احتجاجاً على دعم بعض الكتل لترشيح النائب إيلي فرزلي لنيابة الرئاسة.



وأوضحت المصادر أن الكتلة لم تأخذ باقتراحه نظراً إلى أن توجهها كان انتخاب مرشح "القوات اللبنانية" أنيس نصار لمنصب نائب الرئيس.