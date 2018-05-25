عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 أيار 2018

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الاخبار

الحريري يشكّل حكومة خصومه... والقوات الحلقة الأضعف

25 أيار: ربيعُنا الدائم

الجمهورية

الحريري: لتأليف حكومة وحدة وطنية

الجنرال الرابع للسنين الاربع



البناء

إلغاء قمة ترامب كيم جونغ أون... ومواجهات بين الدفاع الجوي السوري وصواريخ إسرائيلية

الحريري يبدأ مشوار التأليف: حكومة 32 بوزيرين علوي وأقليات... و4 للقوات و7 للتيار



اللواء

خلوة التكليف والتأليف: حكومة موسّعة قبل الفطر

الحريري يزور رؤساء الحكومات قبل السفر إلى السعودية.. وجعجع يقترح على عون الإقتداء بـ«الثنائي الشيعي»

L'Orient-Le Jour

Hariri face à la guerre d’influence interchrétienne...

The Daily Star

Hariri wants fast Cabinet formation