عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 أيار 2018

A+
A-
الاخبار
الحريري يشكّل حكومة خصومه... والقوات الحلقة الأضعف
25 أيار: ربيعُنا الدائم
الجمهورية
الحريري: لتأليف حكومة وحدة وطنية
الجنرال الرابع للسنين الاربع
البناء
إلغاء قمة ترامب كيم جونغ أون... ومواجهات بين الدفاع الجوي السوري وصواريخ إسرائيلية
الحريري يبدأ مشوار التأليف: حكومة 32 بوزيرين علوي وأقليات... و4 للقوات و7 للتيار
اللواء
خلوة التكليف والتأليف: حكومة موسّعة قبل الفطر
الحريري يزور رؤساء الحكومات قبل السفر إلى السعودية.. وجعجع يقترح على عون الإقتداء بـ«الثنائي الشيعي»
L'Orient-Le Jour
Hariri face à la guerre d’influence interchrétienne...
The Daily Star
Hariri wants fast Cabinet formation