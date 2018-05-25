أسرار الصحف ليوم الجمعة 25 أيار 2018

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الجمهورية

تأخير

لاحظت أوساط سياسية تأخّر صدور قرار قضائي طال انتظاره.

تخوّف

يتخوّف سياسي في تيار بارز من العقوبات الأميركية ويقول إن الحكومة المقبلة لا يجب أن تكون حكومة مواجهة لأن ذلك سيُهدِّد مؤتمر سيدر.

توزير

أبلغ رئيس إحدى الكتل النيابية بعض السفارات والمحافل الدولية أنه يضع فيتو على توزير رئيس حزب من طائفته.



اللواء

همس

تنشغل دوائر أجنبية بكيفية وصول أثرياء كبار إلى المواقع النيابية، وصلة ذلك باعتراض الملاحقات القضائية محلياً ودولياً!

لغز

يتساءل خبراء اقتصاديون كيف تحوَّل العامل الاقتصادي إلى حافز رئيسي للإسراع بتأليف الحكومة.

غمز

لوحظ غياب سفيري دولتين كبيرتين عن المشهد اللبناني منذ ما قبل إجراء الانتخابات النيابية..



البناء

خفايا

لم تجد مصادر سياسية مطلعة أيّ تفسير لزيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس، إلى قصر بعبدا على رأس الكتلة النيابية، علماً أنه ليس نائباً، إلا أنها محاولة للحدّ من الخسائر التي تتوالى على «القوات» في الفترة الماضية، وآخرها ما حصل في مجلس النواب أول أمس الأربعاء، حيث خسر مرشحها لمنصب نائب الرئيس أنيس نصار، وسحبت مرشحها لمنصب أمين السرّ فادي سعد، ليفوز بالمنصبين مرشحا «تكتل لبنان القوي» إيلي الفرزلي وألان عون.



كواليس

حظيت مناسبة الانتصار اللبناني في 25 أيار عام 2000 بحجم اهتمام كبير في الصحافة الإسرائيلية عبّرت عنه مقالات كتبتها شخصيات سياسية وأمنية رأت في التحوّل السلبي في موازين القوى الإقليمي، وما تسمّيه التدهور الخطير في وضع «إسرائيل» الاستراتيجي نتاجاً طبيعياً للمسار الذي انطلق في 25 أيار، وأنّ القوة التي خرجت منتصرة يومَها لا تزال تسيطر على المشهد في الشرق الأوسط، ما فرض على رئيس الحكومة التي قرّرت الانسحاب من جنوب لبنان يومَها إيهود باراك الخروج بتصريح يؤكد فيه صحة قراره...