نتائج «الخارجية» لاختيار 20 مُلحقاً اقتصادياً

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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين القرار رقم 61/ و، الذي يتضمن النتائج النهائية في الامتحان الذي نظمته الوزارة لاختيار 20 مُلحقاً اقتصادياً، وتعيينهم في الخارج. وقد نجح كلّ من: عبدالله ناصر الدين (واشنطن)، رالف نعمة (لندن)، سعدالله زعيتر (بروكسيل)، عبده مدلج (برلين)، هلا طربيه (مكسيكو)، كريتا مهنا (عمان)، رنا رزق (أبيدجان)، نور عطوي (القاهرة)، فانيسا نداف (أوتاوا)، شادي أبو ضاهر (الكويت)، رشال علم الدين (باريس)، بشير بو راشد (طوكيو)، جوزيف طنوس (بكين)، مارون الحداد (بغداد)، جان كلود الخوري (أبو ظبي)، وسام سويرة (موسكو)، نيكولا بو حبيب (برازيليا)، علي أبو علي (الرياض)، مشعل خضر (أبوجا)، صلاح صالح (بريتوريا).