المرحلة الجديدة بعد الانتخاب والتكليف برموزها وإيلي الفرزلي من أكابرها (بقلم جورج عبيد)

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جورج عبيد -

مأساة كبرى أن يتمّ أسقاط سلوكيات وأدبيات نمت في التاريخ سواء كان شخصيًّا أو سياسيًّا تمثّل بشخصيّة ما على حاضرها من دون مجموعة ملاحظات إيجابيّة ملحوظة في السيرة الذاتية المتحركة بتلك الشخصيّة في التفاصيل السياسية الراهنة. كثيرون هم أسرى الماضي بحروفياته النافرة على مستوى التوصيف والحكم، ويأبون التحرّر من أشباحه وإرهاصاته، وتلك خطيئة وليس بفضيلة أن تحكم على هذا أو ذاك من السياسيين بسبب اندراجه في ظروف سياسية واقعية كان لها التأثير الكبير على مجريات الأحداث فيما قد أبطلت وزهقت بشخصياتها ورموزها وتحديداتها ومعانيها.

هذا عينًا حدث حين ظهر أحد النواب الكرام ورفض انتخاب إيلي الفرزلي أو أنيس نصار في موقع نيابة رئاسة المجلس النيابيّ، واصفًا انتخابه للأول بأنّه استعادة للواء غازي كنعان فيما الرجل قد أمسى في عالم آخر. لن يقف القلم عند هذا الحدث مليًّا، خطأ صاحب التصريح الكريم أنّه في لحظة التبدلات الكبرى بدأ يخسر نفسه بحسابات ضيّقة ولا ينقذها بمجموعة تموضعات موضوعيّة وواقعيّة قارئة بعمق، تستنبط ما هو مرسوم للواقع اللبنانيّ فيبني على الشيء المقتضى، وهو المعروف بوساعة أفقه وسعة صدره وعمق ثقافته وحصافة فكره ودقّة فهمه. حسبه أنّه أخلى ذاته في هذه المسيرة، بصورة متعمّدة، فيما كان يملك القدرة على أن يرى الواقع اللبنانيّ مشدودًا بالعناصر المفرزة إلى حقبة جديدة ليس المطلوب منه أن يتلاشى بها ولكنّ المطلوب ان يتكيف بها سيّما وأنّ علاقاته ببعض رموزها (كما يحلو للمناوئين التوصيف) ممتازة وهو من ساهم خلال مسؤولياته في الحكومة وحتى خارجها بإرساء قواعد الحوار معها درءًا من الانزلاق في جحيم المنطقة المذهبيّ وحفاظًا على الاستقرار الداخليّ.

تجلّى اليوم الانتخابيّ بعنوان واحد، عرس التوافق اللبنانيّ، وبالتحديد عرس الديمقراطية التوافقيّة. في مراحل سابقة لم تكن التوافقية قرينة الميثاقية ولا عديلة لها، فقد رمزت إلى مفهوم هيمن على لبنان منذ التسعينيات من القرن المنصرم، وخطفه من جوهره المتين بالتجسيد المشوِّه لاتفاق الطائف) عنوانه "الطائفية المتلاشية"، من بعد ما تمّ محق الدور المسيحيّ بالكامل وجعله مستتبَعًا ومستهلكًا ومستولَدًا. غير ان العرس الذي شهده لبنان البارحة وإن شابته بعض النتوءات والفجوات وما كان بالإمكان تفاديها، أكّد التحوّل الجذريّ والعميق من الطائفية المتلاشية إلى الطائفية المتوازنة. ليس حميدًا الوقوف عند تلك الفجوات، فآلية التصحيح والتصويب قد رست مع هذه الانتخابات والبلوغ نحو التكليف. والأخطاء التاريخية إلى تبدّل وتغيّر، والمجلس النيابيّ الجديد، استمدّ وجوده من شرعيّة الناس الذين صوّتوا وقوّة الدستور والفلسفة الميثاقية، وهي جوهر كلّ شيء، ومن دونها ليس من نظام وكيان. لقد تبدلت المعطيات من التوافق الهشّ والمعطوب إلى التوافق الصلب والمتين، ومن الانغماس في طائفيات قوية على حساب طائفيات ضعيفة إلى تلاقي الطوائف على التعاون والإثمار بتوازن وكبر فبطل الاستيلاد. التوافق بات بين المكونات الممثِّلة وجداناتها الأكثرية في السلطات وعلى راسها رئاسة الجمهورية. إنتخاب الرئيس نبيه برّي ونائبه إيلي الفرزلي ومن ثمّ تسمية الرئيس سعد الحريري امتلك تلك الدلالات القويّة المعبّرة وإن رأى بعضهم وهم عن حقّ بأنّ الخطورة أن تغدو الطوائف مصهورة بآحاديات شخصية وحزبية. لم تكسر الانتخابات تلك القاعدة الشاذّة كما رأى بعضهم، لكنّها حولتها من التموضع السلبيّ والسالب والمختطِف إلى التفاعل الإيجابي والمتوازن.

يتعيّن هنا أن يقف المرء قليلاً أو كثيرًا عند معنى انتخاب إيلي الفرزلي لموقع نيابة رئيس المجلس النيابيّ في خضمّ هذه الرؤى إلى جانب الرئيس نبيه برّي. كثيرون رأوا فيه، وجهًا ملتحفًا بحجاب سوريّ تماهى معه أو اندرج به، تحجيم الرجل بتلك الصورة خيانة لعقيدة قوميّة أدمن على التبشير بها بمساحاتها الواسعة، تتيامن ما بين العروبة بجذورها المشرقيّة المنتمية إلى بلاد الشام، والعروبة بحدودها الأوسع وقد باتت ممزّقة فاثبت التاريخ أن عروبة أهل الشام بجذوتهم وجذوريتهم المشرقيّة هي الأفصح والأدق، وقد سمحت له بخطاب سياسيّ يلامس الحقيقة المسيحية المنسكبة ضياء في هذه البلاد. ليس التعاطي مع سوريا خطيئة إذا ما أحسن المرء التعاطي من الندّ إلى الندّ، الخطيئة أن يشلح الإنسان نفسه عند أقدام تسير على الكرامات، فيما الكرامة تحيا في حرية مجد الله المتجلّي في التاريخ بالمعنيين اللاهوتيّ والفكريّ.

خرج إيلي الفرزلي من المجلس النيابيّ سنة 2005 يبحث عن الحقيقة المسيحية بسياق تمثيليّ لصيق بالجذور، فاقتنصها وأعادها إلى موقعها الصحيح في لبنان من خلال إدارة واضحة لمعركة قانون الانتخابات النيابيّة فكان القانون الأرثوذكسي وجهًا من تلك الوجوه، وأطلق مع نخبة محبة للبنان ومتعمّقة بجوهره الكيانيّ الفلسفة الميثاقية التي أمست عماد معركة رئاسة الجمهورية وانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا، والتسوية التي أفضت في الحكومة الأولى إلى تمثيل الوجدانات الطائفيّة بالأكثرية الساحقة في الحكم، فجاءت التسوية على ذلك القياس. وبعد إقرار قانون الانتخابات وإجرائها وفقًا لقانون النسبية والصوت التفضيليّ، ومجيء مجلس نيابيّ جديد برئاسة الرئيس نبيه برّي وتكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة من جديد، ترسخت التسوية لتصير عنوان العمل السياسيّ، وقد أسّس لها إيلي الفرزلي وفي مراحل سابقة بقوّة. من تأتي أهمية وجوده وانتخابه في هذا الموقع. ذلك أنّه سيكون ممدودًا ما بين مشرقيّة تقاوم إسرائيل وأميركا في فلسطين وسوريا على وجه التحديد، يجسدها رئيس الجمهورية بصورة فعالة على راس الحكم وأكّد عليها بدوره وزير الخارجية اللبنانية ورئيس التيار الوطنيّ الحرّ وتكتّل لبنان القويّ جبران باسيل في خطابين كبيرين وتاريخيين في القاهرة واسطنبول، وبين مقاومة في نطاق الأدب المشرقي يقودها حزب الله بالمفهومين الصحيحين: السلاح الردعيّ والقتال الاستباقيّ والإنقاذيّ، ويمثّلها نبيه برّي على راس المجلس النيابيّ سواء كان بعضهم على خلاف أو اتفاق معه.

ستتمثّل تلك الرؤى مع انطلاقة العهد من بعد تلك الانتخابات وهو عاكف على المزاوجة ما بين الميثاقية كجوهر لبنان الذاتيّ والمشرقيّة كمدى للبنان تكوينيّ. فالذاتية تتكوّن مما هو أوسع وتتأثر به وقد قال المفكرون الألمان بأنّ المشرق متأثر بلغة سورية-فلسطينيّة Syrio-palestinien فليس من ذات بلا لغة وليس من لغة ووجه ووطن بلا هويّة، يللي بعيش بلا إسم بيقدر يعيش بلا وطن، كما قال الأخوان عاصي ومنصور الرحباني . ذلتية لبنان هي هنا. إنها الهويّة المكانية والأوسع، ولا يملك القدرة على الحياد عنها، بتبنيه للقضية الفلسطينية وقد برع جبران باسيل في توصيفها بدقّة أو بحلّ قضية النازحين السوريين على أرضه من خلال علاقة نديّة مع سوريا، وثلاثة أرباع الحدود هي معها. ولا خلاص لهذه المسألة ولعدد من العناوين الشائكة إلا بتوضيب تلك العلاقة وتوظيفها لمصلحة لبنان وسوريا معًا. الغباء بأن ينأى السياسيون بانفسهم عن سوريا وهي الأقرب، وقد أكّدت الوقائع بأنّ حاجة لبنان إلى علاقة طيبة مع أشقائه العرب وكما عبر الرئيس الحريري في بيانه. ولكنّها لا تعصم نفسها عن الشقيق العربيّ الأقرب أي سوريا، بل تنطلق معها ومنها بكثافة سيّاديّة ودمثة في آن، يربطنا بها تاريخ مشترك بعيدًا كلّ البعد عن الممارسات الشاذة التي طغت في حقبة الوصابة السيّة وقد اساءت إلى لبنان وسوريا معًا.

إيلي الفرزلي، أو ودولة الرئيس من جديد، سيكون رسولاً في موقعه لإنتاج خطاب سياسيّ مثلّث الأضلاع، ومع انطلاقة المشاورات لتأليف الحكومة سيكون للبنان موعد مع عهد يتجسّد بالعمق ويتصدّى للعناوين الكبرى والصغرى، والفساد أحد تلك العناوين العبثية القاتلة، وقد تعهّد الرئيس الكبير ميشال عون بأن يواجهها بضراوة مع رئيس المجلس ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس النيابيّ ويقودوا البلد على طريق الخلاص والنموّ والتكوّن والتكامل، بعمل مؤسساتيّ، بوزراء مسؤولين ونواب مراقبين ومحاسبين، وسلطة قضائيّة فعّالة وبجوهر سياسيّ متين يعبر عن الخصوصيّة اللبنانية المؤتلف بها الحقّ المسيحيّ والحقّ الإسلاميّ في حقّ وطنيّ يؤلّف بدوره الحقّ المشرقيّ والعربيّ، ليطل لبنان بعد ذلك على نور كبير.