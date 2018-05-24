A + A -

مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

حتى كتلة الكتائب الثلاثية، سمت الرئيس سعد الحريري اليوم. هكذا، وبسلاسة مطلقة، انسحب الجو الإيجابي المستشري في البلاد، سحبا للتشنج، وللمزايدات، إلى درجة أن النائب سامي الجميل قرر أن يمنح العهد، ورئيس حكومة العهد، فرصة.

فرصة، باتت اليوم مطلبا لبنانيا جامعا، بعدما كانت المطالبة بها بالنسبة إلى البعض، حتى أمس القريب، مذمة. لكن، مهما يكن من أمر، الأكيد أن رائحة الأمل تفوح في البلاد.

أمل بالميثاقية المكرسة من خلال حكم الأقوياء، وأمل بتشكيل سريع لحكومة قادرة على الانتاج، وأمل بتوافق دائم على احترام الآخر، بمعتقده ورأيه وحجمه السياسي، بعيدا من العرقلة والتعطيل...

أمس، انتخب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس. واليوم، سمي رئيس الحكومة المكلف. أما الإثنين، فتنطلق مشاورات التشكيل على أمل تجاوز سريع لمطبات التأليف.



=========================================================

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



الإستشارات النيابية الملزمة التي انطلقت اليوم في قصر بعبدا انتهت بتكليف الرئيس سعد الحريري الذي نال مئة وأحد عشر صوتا على أن تنطلق استشارات التأليف يوم الاثنين في ساحة النجمة كما أعلن الرئيس بري للإطلاع على مطالب الكتل النيابية في الحكومة العتيدة.

سرعة الاستشارات توحي بأن ولادة هذه الحكومة ستكون معجلة وقد شدد الرئيس بري من بعبدا أن هناك ضرورة في الإسراع بتأليف الحكومة كاشفا أنها ستكون حكومة وحدة وطنية وموسعة أيضا.

إذا الرئيس سعد الحريري استعاد لقب الرئيس المكلف للمرة الثالثة وقد كشف عن نية الجميع تسهيل الحكومة المقبلة معلنا مد يده الى الجميع للعمل معا لتحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون محددا عناوين بارزة أهمها متابعة أزمة النزوح والإصلاحات وترسيخ الإلتزام بسياسة النأي بالنفس.

وفي مشهد الإستشارات الطويل اليوم برز حضور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رأس كتلة الجمهورية القوية بعدما غاب عن الإفطار الرئاسي في بعبدا أمس فعقد خلوة ثنائية مع الرئيس عون تمنى بعدها أن يتم التعاطي مع الثنائي المسيحي حكوميا كما يتم التعاطي مع الثنائي الشيعي وأن يصار الى أخذ نتائج الإنتخابات في الإعتبار.

كيف كان يوم الإستشارات الطويل في قصر بعبدا الذي انتهى بتكليف الرئيس الحريري؟



=========================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

الرئيس سعد الحريري كلف من جديد تشكيل الحكومة، هكذا انتهى يوم الاستشارات الطويل في بعبدا كما كان متوقعا. فمرسوم التكليف صدر بعد ما نال الرئيس سعد الحريري اكثرية موصوفة بلغت 111 صوتا من اصل 128 صوتا، وهي اقل بصوت واحد مما ناله في العام 2016، الرقم الذي ناله الحريري مرتفع وخصوصا انه لم يبرز في الاستشارات الملزمة اي منافس جدي او حتى اي اسم مغاير. ومع انتهاء استشارات التكليف بدأت الانظار تتجه الى عملية التأليف. فالسرعة في المرحلة الاولى قد تتحول تباطؤا في المرحلة الثانية في ظل الشروط والشروط المضادة وظل رغبة كتل معينة في نفخ مطالبها مقابل وجود رغبات معلنة ومضمرة بتقليص دور كتل اخرى.

مسيحيا بوادر حلحلة ظهرت على صعيد العلاقة بين العهد والتيار الوطني الحر من جهة وبين القوات اللبنانية من جهة ثانية. فالدكتور سمير جعج استفاد من الاستشارات التي يجريها الرئيس ميشال عون ليزور قصر بعبدا ويعقد لقاء قصيرا معه. النائب ابراهيم كنعان سارع الى التعليق على اللقاء معتبرا ان الحديث عن الاقصاء للقوات تبدد في لقاء بعبدا. واكد ان المسيحيين دفنوا صفحة اللالغاء والصراعات الى غير رجعة.

دوليا القمة المنتظرة بين الرئيسين الاميركي والكوري الشمالي في حزيران المقبل الغيت في وقت حذر ترامب كوريا من اي عمل متهور او طائش.



=========================

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

السلاسة تحكم السياسة، هكذا يبدو الحال حتى الان في لبنان. مر استحقاقا انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، واعادة تكليف الحريري تشكيل الحكومة بايجابية لافتة، فهل ينسحب الامر على التأليف؟

على مستوى التصريحات، يتوقع أن يشهد لبنان حكومة قريبا، فالكل يتحدث عن ضرورة الاسراع في هذا الاستحقاق لكثرة التحديات الداخلية منها والخارجية. وان كان من السابق لاوانه الخوض في الاسماء، فان الملامح العامة بدأت تتشكل. الرئيس نبيه بري يؤكد من قصر بعبدا أنها ستكون حكومة وحدة وطنية وموسعة. وحدة تتضاعف أهميتها مع القراءة في تصريحات جنود وضباط جيش الاحتلال عشية احياء ذكرى المقاومة والتحرير.

فالجرح اللبناني لم يندمل في الجسد الصهيوني منذ ثمانية عشر عاما، ويتحدث جنود وحدة غولاني مفخرة جيش الاحتلال عما أسموها بفترة جنونية ودوريات الموت، وعن اسماء انحفرت عميقا في ذاكرتهم كموقع الدبشة والشقيف والريحان الداخل اليها بين قتيل، جريح أو مفقود، أما في لبنان فنصر أيار يحفر آيات عز وصمود لن تمحى على مر الدهور.



=========================

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

بعد الثقة الشعبية الكبيرة التي حصل عليها سمي الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة من قبل 111 نائبا، في الاستشارات النيابية الملزمة وفق اجماع وطني خرقه اعضاء كتلة “حزب الله” ومعهم اربعة نواب امتنعوا عن التسمية.

الاستشارات انتهت بتكليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس الحريري لتشكيل حكومة وفاق وطني، على ان يجري المشاورات المخصصة لذلك في المجلس النيابي يوم الاثنين المقبل.

الرئيس المكلف رسم الخطوط العامة للحكومة المنوي تشكيلها وهي ترتكز على مواصلة تثبيت الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة والنهوض بالاقتصاد لإيجاد فرص عمل للبنانيين، والشباب منهم بشكل خاص، ومتابعة الجهود المبذولة لمواجهة أزمة النزوح السوري وتحقيق سلسلة من الإصلاحات الإدارية وإصلاحات تحد من الفساد.



=========================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

الحريري الثالث بـ111 صوتا وحتى النواب السنة التسعة من خارج كتلته سماه منهم سبعة وحتى كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي سمته، فيما لم تسمه كتلة نواب حزب الله لكنها ابدت استعدادها للحكومة. وما كان لافتا اليوم ايضا ان كتلة القوات اللبنانية حضرت وعلى رأسها رئيس الحزب سمير جعجع الذي قارب ملف المشاركة على غرار مشاركة الثنائي الشيعي. كما لفت ان كتلة نواب الكتائب سمت الرئيس الحريري ايضا.

في محصلة نهار التكليف هناك شبه اجماع على انطلاقة جديدة لسلطتين التشريعية والتنفيذية، استشارات التأليف تحدث الاثنين المقبل وليوم واحد لكن المشاورات الحقيقية بدأت وراء الابواب المغلقة وما لفت إلى ان الرئيس بري زار قصر بعبدا ليطلعه رئيس الجمهورية وبموجب الدستور على نتائج الاستشارات تحدث عن حكومة وحدة وطنية موسعة ما يعني انها ستكون ثلاثينية على الاقل. لكن السؤال الذي يقلق الجميع هو هل يمكن ان يكمن شيطان التشكيل في التفاصيل؟ اذا قيست الامور في السابق في تشكيل الحكومات فان الوضع قد لا يكون مشجعا لكن يبدو ان هناك اجماعا على دقة المرحلة لاسيما الوضع الاقتصادي والوضع النقدي ما يحتم تشكيلا سريعا لمواكبة اكثر من استحقاق وملف وفي مقدمها ملف النازحين والملفات المعيشية والمطلبية فهل تنطلق حكومة العهد القوي كما يعتبرها رئيس الجمهورية بالسرعة المطلوبة ام ان النيات الحسنة لا تكفي لتحديد مهلة زمنية قصيرة للتشكيل. من المبكر الاجابة على الاقل قبل انتهاء استشارات التأليف الرسمية الاثنين المقبل.



=========================

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

111 اكتسب شهرته كرقم لخدمة الزبائن لكنه اليوم نال حظوة رفعت مقام السرايا فوق ساحة النجمة بصولد وأكبر في لعبة الأرقام وسجل ك trademark في قصر بعبدا حيث أفضت الاستشارات النيابية إلى تكليف رئيس الحكومة سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة. يوم الاستشارات انتهى إلى مئة وأحد عشر نعما فكان يوم السعد لسعد منها أربعة أصوات وضعها أصحابها وديعة لدى رئيس الجمهورية فكشف عنها لاحقا ليتبين أنها لعبد الرحيم مراد وثلاثي القومي أسامة الممتنع عن تسمية سعد برر امتناعه بأن الحريري هو من أوصل البلد إلى ما هو عليه أما جميل السيد فلم يسم أحدا ولم يسلم منه أحد إذ قال إن الحريري ليس بحاجة "لجميلتو ولصوتو" لتنضم كتلة الوفاء للمقاومة إلى قائمة الممتنعين الذين بلغوا سبعة عشر صوتا ممتنعون لكن متعاونون ومطالبون باستحداث وزارة للتخطيط وإذا ما أسندت هذه الحقيبة إليهم فسيكون قد جرى تكليف حزب الله مهمات التخطيط في البلد والامتناع الإيجابي لم يكون حلقة معارضة لاسيما بعد إعلان سامي الجميل ونواب الكتائب السير في تسمية الحريري والخروج مرحليا من دائرة الضغط في انتظار بدء العمل وبذلك تكون بولا يعقوبيان مرة جديدة سيدة المعارضين بعد انكفاء سامي. يوم الاستشارات لم يخل من القفشات ولا من الإشارات فميقاتي استبق الحريري الى بعبدا والحريري وصل متأخرا خمس دقائق زياد أسود وشامل روكز لم ينضما إلى جبران باسيل على المنبر وراقبا المشهد عن بعد تيمور جنبلاط قال ست كلمات وأخطأ في خمس منها سمير جعجع حضر من خارج لائحة المعازيم فهو ليس نائبا ولا رئيس كتلة لكنه تزعم نوابه إلى الاستشارات كي يلقي تحية المشتاق على رئيس الجمهورية ساكن القصر ولأنه وطئ بلاط بعبدا فقد أجرى جولة استطلاعية بين جدران يتطلع إليها يوما .. لعل وعسى أما وزير الداخلية نهاد المشنوق "فعين وصابتو" ولم تشفع له الخرزة الزرقاء في حماية موقعه لدى المستقبل ورئيس تياره وهو إذ حضر وحيدا وغادر وحيدا طلب المشورة من عون بعد الاستشارة لحل أزمة توزيره يعترض وزير الداخلية اليوم على الأسلوب في التبليغ لصقا غير أن اعتراضه بمفعول رجعي على ايلي الفرزلي وقرب نائب الرئيس من غازي كنعان فهو يعود الى مرحلة ألحقت ظلما بالمشنوق الذي أبعد ونفي الى باريس أكثر من ثلاث سنوات وبأمر من والي المدينة انذاك " أبو يعرب " . وفي حينه لم يكن الرئيس رفيق الحريري في حال دفاع .. ولم يسمح له سوى بمشاهدة الصفعة .. وبتقبل القرار لاسيما أنه لم يكن يملك مفاتيح الحل والربط لانه كان قد أهدى مفتاح المدينة الى غازي كنعان. نهار استشارات التكليف ضرب موعدا يوم الاثنين مع استشارات التأليف وما بينهما حدد الحريري في كلمته مسودة بيانه الوزاري بعناوين عريضة أهمها سرعة التأليف نظرا الى الأخطار الإقليمية والأوضاع الاقتصادية ربطا بمؤتمر باريس وإقامة أفضل العلاقات بالأشقاء العرب فهل تكون دمشق على جدول تلك العلاقات؟. التكليف انتهى على تسمية المؤكد والعبرة في التأليف فرئيس مجلس النواب نبيه بري وعد بتسريع تأليف حكومة موسعة والتسريع مرتبط بتفكيك عقدة المالية المتمسك بها شأنه شأن كل الأطراف الذين سيضعون العصي في دواليب الحقائب.



========================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

لانه بدنا ساعة بالناقص مضى لبنان وفق قاعدة افتح يا سمسم في انجاز استحقاقاته من اكتمال الورشة التشريعية لانتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه وهيئة مكتب المجلس الى الاستشارات النيابية في بعبدا والتي خلصت الى تكليف الرئيس سعد الحريري بعد تسميته من قبل 111 نائبا، وهو رقم يؤشر الى نتيجة التوافق الوطني بعدما نال الحريري سابقا 108 اصوات.

وبعد اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا اعلن الرئيس بري ان مشاورات التاليف في مجلس النواب ستبدأ الاثنين المقبل مشددا على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة ستكون حكومة وحدة وطنية موسعة.

بدوره الرئيس المكلف لفت الى انه سينكب على عملية التشكيل ولن يوفر جهدا في العمل لتبصر الحكومة النور في اسرع وقت ممكن، ومشددا انه لا يهم من يأخذ ماذا بل الاهم هو التشكيل السريع.

في ارقام التكليف 17 نائبا لم يسموا الحريري هم اعضاء كتلة الوفاء للمقاومة والنواب جهاد الصمد، جميل السيد، اسامة سعد وبولا يعقوبيان.

اما اللافت في هذه الاستشارات فهو وجود سمير جعجع مع كتلة القوات في بعبدا حيث اعلن بعد لقائه عون وتسمية كتلته للحريري ان الحديث لم يتطرق الى تفاصيل الضغوطات على القوات، معلنا انه لن يتوقف عند استثناء البعض لها من امانة هيئة مكتب مجلس النواب، فماذا بعد؟



==========================