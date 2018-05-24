تخلية سبيل ضابط بكفالة مالية

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن محكمة التمييز العسكرية أصدرت قرارا بتخلية سبيل الملازم أول الطيار م.م مقابل كفالة مالية قدرها 5 ملايين ل.ل بعد طلب تقدم به وكيله المحامي حسن محمد المقداد.

وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد أوقف الضابط في 10 كانون الثاني الماضي على خلفية إقدامه على نقل أحد تجار المخدرات بالجملة المشتبه فيه ع.ع.م، والمطلوب بموجب عشرات مذكرات التوقيف بجرائم ترويج المخدرات والاتجار بها.

وأظهرت التحقيقات أن الضابط المخلى سبيله كان ينقل المطلوب بسيارته العسكرية للحؤول دون توقيفه على الحواجز الأمنية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و4000 آلاف دولار عن كل "توصيلة".