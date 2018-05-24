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مقدمة نشرة الـOTV:

حتَّى كُتلة الكتائب الثُلاثية، سمَّت الرئيس سعد الحريري اليوم.

هكذا، وبِسلاسة مُطلقة، انسَحب الجو الإيِجابي المُستشري في البِلاد، سحباً للتشنج، وللمزايدات، إلى درجة أن النائب سامي الجميل قرَّر أن يمنح العهد، ورئيس حكومة العهد، فُرصة.

فُرصة، باتت اليوم مطلباً لبنانياً جامعاً، بعدما كانت المُطالبة بها بالنسبة إلى البعض، حتى أمس القريب، مذمَّة.

لكن، مهما يكن من أمر، الأكيد أن رائحة الأمل تفُوح في البلاد.

أمَلٌ بالميثاقية المُكرَّسة من خلال حكم الأقوياء، وأمَلٌ بتشكيلٍ سريع لحكومة قادِرة على الانتاج، وأمَلٌ بتوافق دائم على احترام الآخر، بمُعتقدِه ورأيِهِ وحجمِه السياسي، بعيداً من العرقلة والتَعطيل...

أمس، انتُخبَ رئيس المجلس ونائبُه وهيئة مكتب المَجلس. واليوم، سُمَّي رئيس الحكومة المُكلف. أما الإثنين، فتَنطلق مُشاورات التشكيل على أمل تجاوز سريع لمَطبات التأليف.